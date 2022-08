Mercato OM : « La seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est… »

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC Sport, le journaliste spécialiste du football italien, Johann Crochet a évoqué l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM.

Le spécialiste du football italien pour RMC Sport a donné son sentiment sur l’arrivée de l’international Chilien à l’Olympique de Marseille après trois saison passé à L’inter où il aura surtout tenu un rôle de joker

« C’est un talent assez incroyable parce que c’est un joueur qui a une excellente vision de jeu. C’est un joueur qui se déplace très bien et qui comprend très bien le jeu. Il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour solliciter des lignes de passe, des une-deux, des combinaisons petit côté ou encore se réaxer et aller sur le côté. C’est un joueur qui est vraiment très très intelligent. C’est la chose la plus marquante. (…) En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est dans sa capacité à répondre aux exigences du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor. On verra s’il va réussir à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d’efforts physiques. Très sincèrement, Alexis Sanchez était dans un rôle de joker à l’Inter Milan pendant ces trois saisons. » Johann Crochet – Source RMC Sport (09/08/2022)

Sanchez est arrivée à marseille dans une ambiance de folie

L’attaquant international chilien Alexis Sanchez vient de sortir du terminal avec le maillot de l’OM sur les épaules. Il a été accueilli par des très nombreux supporter venus l’acclamer avec des fumigènes dans une ambiance de folie !!!