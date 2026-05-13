Mercato concurrents OM : Lyon, Monaco et Lens visent ce talentueux milieu de terrain passé par Marseille !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Passé par l’Olympique de Marseille, Oussama Targhalline poursuit sa progression aux Pays-Bas sous les couleurs de Feyenoord. Le milieu marocain suscite aujourd’hui l’intérêt de plusieurs clubs français, sans qu’un départ ne soit acté à ce stade.

Targhalline, de l’OM à la confirmation aux Pays-Bas

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Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, Oussama Targhalline n’avait pas réussi à s’imposer durablement sur la Canebière. Après un passage en prêt en Turquie en 2022, le milieu de terrain avait définitivement quitté l’OM pour rejoindre le Havre AC en janvier 2023, où il avait commencé à retrouver du temps de jeu et de la continuité.

C’est toutefois sous les couleurs de Feyenoord que l’international marocain a franchi un cap significatif. Lors de la saison écoulée en Eredivisie, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un élément fiable de l’entrejeu, disputant 24 rencontres, pour un bilan de deux buts et quatre passes décisives. Polyvalent, capable d’évoluer en sentinelle comme dans un rôle plus axial, il compte également onze sélections avec le Maroc.

Un intérêt en Ligue 1 encore à l’état de veille

Selon le média néerlandais FR12.nl, Oussama Targhalline est aujourd’hui suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, dont AS Monaco, Olympique Lyonnais et RC Lens. À ce stade, il s’agit toutefois d’un intérêt exploratoire : aucune offre officielle ni négociation concrète n’a été engagée.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2028, le milieu formé en partie à l’OM dispose d’une situation stable. Sa valeur est estimée à environ 12 millions d’euros par Transfermarkt. Surtout, la tendance actuelle ne pousse pas vers un départ. Le joueur envisagerait même de prolonger son aventure à Rotterdam, où il pourrait disputer la prochaine Ligue des champions, qualification récemment validée par son club.

Dans ce contexte, un retour en Ligue 1 dès cet été apparaît prématuré, malgré une cote en nette hausse en France pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.