Mercato concurrents OM : Rennes prêt à faire une grosse recrue pour concurrencer Mandanda ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). L’histoire entre le FC Nantes et Alban Lafont devrait bien prendre fin cette saison. Le gardien français de 25 ans a des prétendants en L1…

Arrivé en 2019 au FC Nantes, Alban Lafont n’aura pas réussi à convaincre et à atteindre le potentiel auquel on le prédestinait. Après une saison très compliquée pour les canaris, qui seront passés tout près de la relégation, le jeune portier devrait poser ses valises dans un autre club de Ligue 1 pour la saison prochaine.

De la concurrence pour l’ancien gardien olympien ?

Si plusieurs clubs restent attentifs à sa situation, le Stade Rennais serait bien placé pour tenter le coup Lafont cet été. De quoi mettre en concurrence l’ancien portier de l’OM, Steve Mandanda. Le gardien français ayant bientôt 40 ans, les Rouge et Noir pensent sûrement déjà au futur de ce poste. Difficile cependant d’imaginer que l’ex gardien toulousain accepte de devoir partager la place de numéro 1.

A lire aussi : Mercato OM – Conceição : Le communiqué du FC Porto avec des précisions importantes !

L’OM plus intéressé ?

Alors que Pau Lopez n’a pas convaincu cette saison et que plusieurs rumeurs autour d’un départ cet été voient le jour, Lafont ne serait plus dans les plans de l’OM. Intéressé afin de concurrencer le gardien espagnol, le nom de l’ex de la Fiorentina ne figure plus dans les plans de Longoria. Le FC Nantes de son côté est ouvert à un départ de son portier et sera prêt à discuter si une offre de 15 millions d’euros ou plus se présente.