Mercato concurrents OM: Un Lillois doublé par un joueur de Reims?

Annoncé comme le remplaçant de Gianluigi Donnaruma à l'AC Milan, Mike Maignan pourrait être doublé par un autre portier de Ligue 1. Le gardien rémois Pedrag Rajkovic serait en route vers San Siro.

Et si Mike Maignan n’allait finalement pas au Milan AC ? En effet, le nom du portier lillois revient avec grande insistance depuis plusieurs semaines lorsque le sujet de la succession de Gianluigi Donnaruma dans la cage milanaise est abordé. Le jeune italien arrive en fin de contrat et les discussions à propos d’une possible prolongation de contrat seraient au ralenti. Si Mike Maignan semblait être en pôle position pour devenir le prochain gardien de but de l’AC Milan, un nom bien connu en France pourrait l’en empêcher.

rajkovic plutôt que maignan à milan ?

En effet, le gardien de but du Stade de Reims Pedrag Rajkovic pourrait devenir le prochain portier des Rossoneri. Ce dernier est moins cher que Mike Maignan et est jugé comme étant tout aussi solide que le goal français. Une surprise qui pourrait inquiéter les Lillois, en quête d’argent lors du prochain mercato estival.