Mercato concurrents OM : Vers une révolution de l’attaque Rennaise ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Rennes va laisser filer Belocian en Allemagne mais pourrait perdre plusieurs éléments offensifs importants…

Selon le journal L’Equipe, Rennes pourrait profondément renouveler son effectif. En effet, Arnaud Kalimuendo, Désiré Doué, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud ou encore Amine Gouiri sont susceptibles de partir cet été. Alors que le PSG et le Borussia Dortmund sont toujours attentifs à la situation de Désiré Doué, l’AS Rome ainsi que des clubs allemands suivent de près Arnaud Kalimuendo. Le 10 Sport affirme que le FC Séville vise Benjamin Bourigeaud… Pour FootMercato, Gouiri est lui dans le viseur du RB Leipzig et du Bayer Leverkusen.

A lire : Mercato OM : Les toutes dernières info sur Sergio Conceiçao !

Gouiri, Kalimuendo, Terrier, Doué vers un départ ?



Kicker et Sky Sports Germany confirme le départ de Jeanuël Belocian de Rennes vers le Bayer Leverkusen. Le défenseur de 19 ans n’avait plus qu’un an de contrat et devrait permettre à son club formateur de récupérer un montant évalué à 15M€. L’international français U21 a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison, il était souvent remplaçant. Rennes va donc réaliser une belle opération avec son défenseur gaucher, Belocian va lui rejoindre un club de standing surtout après la grosse saison du club de Lerverkusen.

Belocian vers Leverkusen pour 15M€

A lire : Mercato OM : 11 postes ciblés ?