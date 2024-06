Mercato OM : 11 postes ciblés ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM attend toujours la réponse de Sergio Conceicao avant la fin de la semaine. En attendant, la direction s’apprête a vivre un mercato agité dans le sens des départs comme celui des arrivées. Pas moins de onze postes seraient recherchés !

En effet, le journal l’Equipe consacre plusieurs pages au mercato et évoque celui de l’OM qui s’annonce très agité. « Longoria sait bien que l’effectif doit être profondément remodelé pour retrouver l’Europe, ce qui va encore l’obliger à multiplier les mouvements cet été. C’est donc le grand retour de la machine à laver marseillaise et ils sont très peu à pouvoir assurer qu’ils n’ont aucune chance d’être concernés par ce nouveau chambardement… » Le quotidien sportif précise que Correa, Onana et Gueye vont quitter le club, et dresse une longue liste des possibles partants : Lopez, Blanco, Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot, Garcia, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Harit, Henrique, Sarr et Aubameyang sont des joueurs susceptibles de quitter le club cet été.

Du coup, l’OM travaille au recrutement d’une dizaine de joueurs, à tous les postes. Gardien, latéraux, centraux, milieux défensifs, ailiers, et attaquant.

🔹Les postes ciblés par l’OM cet été : 1️⃣ gardien

1️⃣ latéral droit

2️⃣ défenseurs centraux

1️⃣ latéral gauche

1️⃣ milieu défensif

2️⃣ milieux relayeurs

2️⃣ ailiers

1️⃣ attaquant axial (@lequipe) | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/lLxU7sUDIH — MercatOM (@Mercat_OM) June 7, 2024



Selon Ignazio Genuardi, Samuel Gigot ne ferait pas partie des plans pour la saison prochaine même si l’on ne connait pas encore le nom du prochain entraineur. « Malgré un contrat juin jusqu’en 2025, Gigot ne rentre plus dans les plans de l’OM. Alors que son nom a notamment été glissé sur le marché turc (Trabzonspor), le Brestois Brassier plaît fortement pour la suite côté phocéen (Milan et Bologne très intéressés en Italie). » A suivre…

Gigot poussé vers la sortie ?

Malgré un contrat juin jusqu’en 2025, #Gigot ne rentre plus dans les plans de l’#OM. Alors que son nom a notamment été glissé sur le marché turc (Trabzonspor), le Brestois Brassier plaît fortement pour la suite côté phocéen (Milan et Bologne très intéressés en Italie). #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 5, 2024

En conférence de presse, Samuel Gigot a été interrogé sur le niveau de Balerdi et le retour de Clauss en compétition avec l’OM. « Balerdi a passé un cap cette année. Je suis très fier et content pour lui, il le mérite. Il a énormément progressé mentalement et physiquement. Il a pris de la masse. Techniquement, il est au dessus. Il est à un niveau très élevé. C’est vraiment beau. (…) On est tous content pour Clauss et pour son but. On est très content de son retour contre Nice. »

Balerdi a passé un cap cette année