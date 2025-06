Mercato – Di Meco : “J’aurais aimé voir Pogba avec le maillot de l’OM”

Annoncé avec insistance du côté de l’AS Monaco ces dernières semaines, Paul Pogba pourrait effectuer son retour à la compétition sur le Rocher. Mais pour Éric Di Meco, ancien joueur emblématique de l’OM et passé également par Monaco, l’idée d’un rebond à Marseille aurait été séduisante.

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre 2024, et toujours suspendu pour usage de substances interdites jusqu’en mars 2025, le champion du monde 2018 cherche à relancer sa carrière à 32 ans. Malgré les doutes de certains clubs sur sa capacité à retrouver le plus haut niveau, des discussions ont été entamées avec l’AS Monaco.

Invité du Super Moscato Show sur RMC, Éric Di Meco a fait part de son optimisme :

“Moi, j’y crois. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il peut revenir à un très bon niveau et qu’il va rendre des services à son futur club.”

S’il comprend que l’OM ne se soit pas positionné, Di Meco n’a pas caché sa déception :

“J’aurais espéré que l’OM se mette sur le coup. J’aurais aimé le voir avec le maillot de l’OM parce que moi j’y crois. Le connaissant bien, je pense que Medhi Benatia a dû se renseigner.”

Il reconnaît toutefois que le contexte marseillais n’était peut-être pas le plus propice à un tel pari :

“Quand tu as un vestiaire qui fonctionne bien, tu réfléchis avant de faire venir une grosse personnalité, qui peut ne pas être au niveau. Tu es obligé de peser le pour et le contre.”

Et de conclure avec franchise :

“Si je suis l’entourage de Paul Pogba, je lui dis d’aller à Monaco en courant. Là-bas, il n’y a pas la pression qu’il y aurait eue à Marseille. Il y a plus de risques pour lui en venant à Marseille qu’en allant à Monaco.”

