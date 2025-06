L’OM piste ce jeune joueur, une piste s’éloigne et le mystérieux message de Benatia… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 18 juin 2025 ! Au programme ce soir : L’OM aurait ciblé un jeune joueur de Ligue 1, Leverkusen pourrait doubler le club dans ce dossier et le mystérieux message publié par Benatia !

Mercato : L’OM s’intéresse à ce jeune talent du RC Strasbourg ?

Le RC Lens comme tous les autres clubs de Ligue 1, va chercher à se renforcer cet été sur le marché des transferts. Une recherche de profil qui a déjà débuté étant donné que le club serait passé à l’attaque pour le milieu de terrain de Strasbourg Junior Mwanga. Un joueur pisté également par l’OM !

Les Sangs et Ors auront connu une saison en dents de scie, eux qui se seront arrêtés aux portes des places européennes à l’issue de la saison en Ligue 1. A 5 points seulement de Strasbourg, 7ème, la qualification en Conférence League se sera jouée à peu de choses pour le RC Lens, qui va devoir penser à sa prochaine saison désormais. Et pour cela, le club entend bien recruter plusieurs joueurs.

Alors que le club a fait un sacré ménage interne et se renouvelle, les dirigeants auraient déjà identifié un joueur pour venir densifier leur milieu de terrain. En effet, d’après des informations d’Africafoot, le RC Lens aurait fait de Junior Mwanga une de ses priorités pour cet été. Le joueur de 22 ans, sous contrat avec Strasbourg, a été prêté au Havre durant la deuxième partie de saison où il aura montré de belles choses. Le média précise même que “le natif de Lyon suscite aussi l’intérêt de l’Olympique de Marseille et du club anglais de Crystal Palace…”

L’OM surveille Mwanga, Lens favori dans le dossier !

Défenseur de formation, le Français peut également évoluer au poste de milieu de terrain où il aura joué la plupart de ses match cette saison. Il aura notamment inscrit un but et délivré deux passes décisives sous les couleurs du Havre. De quoi attirer l’attention de certains gros clubs. Le RC Lens se serait déjà renseigné sur la situation du joueur et pourrait faire une première approche officielle ces prochains jours.

À 22 ans, le joueur est évalué à 6 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme que le RC Lens pourrait mettre. Strasbourg pourrait être enclin à laisser filer son joueur contre un transfert cet été. Mwanga avait été acheté en 2023 par le club alsacien en provenance de Bordeaux pour un montant d’environ 10 millions d’euros. Il a été prêté au HAC lors de la deuxième partie de saison dernière… Une somme que les dirigeants de Strasbourg pourraient chercher à récupérer en partie si le milieu de terrain venait à partir. Un poste qui ne semble pas être une priorité pour l’OM…

Mercato : L’OM doublé par Leverkusen pour ce super profil offensif !

Longtemps évoqué comme une cible de l’OM dans l’objectif de remplacer Luis Henrique, Igor Paixão, l’attaquant brésilien du Feyenoord Igor Paixão, semble désormais bien plus proche de l’Allemagne que de la Canebière. Selon les informations du média Voetbal International, le Bayer Leverkusen suit de très près le joueur de 24 ans.

L’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc du récent champion de Bundesliga a visiblement accéléré les choses. L’ancien coach de Manchester United aurait validé le profil du Brésilien, qu’il considère comme compatible avec son projet de jeu. Du côté de l’Olympique de Marseille, l’intérêt pour l’ancien joueur de Coritiba est réel depuis plusieurs semaines. Mais le dossier patine. En cause, un prix jugé trop élevé : Feyenoord réclamerait 40 millions d’euros, dans l’espoir de battre son record de vente, établi à 35 M€ lors du transfert de Santiago Gimenez vers le Milan AC.

Igor Paixão vers Leverkusen ?

Bayer Leverkusen heeft zijn oog laten vallen op Igor Paixão, de Braziliaanse aanvaller van Feyenoord.https://t.co/wmWiJeSSVx — Voetbal International (@VI_nl) June 16, 2025

Une telle valorisation semble hors de portée pour les finances marseillaises, malgré une volonté affichée de renforcer le secteur offensif. L’OM n’a pour l’heure formulé aucune offre concrète, laissant ainsi le champ libre à la concurrence. Face à l’inaction des dirigeants olympiens, Igor Paixão pourrait rapidement prendre la direction de la Bundesliga. Une nouvelle désillusion pour les supporters phocéens, déjà frustrés par plusieurs occasions manquées ces dernières fenêtres de transferts.

En parallèle, l’OM semble désormais concentrer ses efforts sur une autre piste aux Pays-Bas : Noa Lang, l’ailier du PSV Eindhoven, dont le profil plaît énormément à Roberto De Zerbi.

OM : Le mystérieux message de Medhi Benatia qui alimente les rumeurs mercato !

Alors que l’OM continue de travailler afin de dénicher des gros coups sur le marché des transferts, Medhi Benatia joue la carte du mystère. Sur son compte Instagram, le bras droit de Longoria a posté un mystérieux message venant alimenter les spéculations.

Le mercato a très bien commencé du côté de l’OM alors que le club a déjà enregistré deux nouvelles recrues sans avoir à débourser le moindre euro. Cependant, les arrivées côté olympien ne devraient pas s’arrêter là, alors que le club cherche à acquérir des joueurs capables de renforcer l’effectif. Et un mystérieux message posté par Benatia sur son compte Instagram est venu raviver la flamme chez les supporters marseillais, y voyant un signe sur le mercato.

« Plus le combat est dur, plus la victoire est belle »

Accompagné d’une photo de lui en costume, Medhi Benatia écrit : « Plus le combat est dur, plus la victoire est belle ». Une manière de teaser l’arrivée d’un gros joueur à l’OM lors de ces prochains jours ? C’est ce que les supporters comprennent en tout cas, tandis que les rumeurs repartent de plus belle. Il faudra cependant se montrer encore un peu patient avant de voir de nouveaux noms annoncés du côté de l’OM.