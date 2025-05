Mercato : Digne ouvre la porte à un départ ! Bonne idée pour l’OM ?

L’OM s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et va donc devoir construire un effectif plus compétitif. Le gros chantier concerne la défense, et si Lucas Digne était une belle opportunité cet été ? L’international français n’a plus qu’un an de contrat et s’interroge sur la suite de sa carrière avec Aston Villa.

Lucas Digne s’est confié à FootMercato. Le défenseur français d’Aston Villa, s’est exprimé sur son aventure avec le club de Birmingham. Arrivé avec l’ambition de faire revivre les grandes soirées européennes à Villa Park, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est montré satisfait du chemin parcouru jusqu’à présent.

« Quand j’ai choisi de rejoindre Villa, j’ai vu un grand projet. Je suis venu ici pour aider un très grand club historique à retrouver le sommet du football anglais et à revenir en Europe. Mon rêve était de faire revivre aux supporters les soirées européennes exceptionnelles de Villa Park et nous l’avons fait. Ces soirées sont magiques et je suis fier que nous y soyons parvenus. Personnellement, jouer en Europe me manquait depuis que j’avais quitté Barcelone, car je voulais essayer de jouer en Premier League. Je suis heureux que nous puissions jouer au plus haut niveau et réussir. Villa est un grand club avec une histoire impressionnante. C’est un sentiment incroyable de pouvoir offrir ces soirées européennes à nos supporters et de les partager ensemble », a-t-il confié.

Exclu FM, Lucas Digne : «je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu’un an de contrat» https://t.co/uatyRjyxh4 — Foot Mercato (@footmercato) May 15, 2025

Je ne sais pas ce qui va se passer lors de mon prochain chapitre

Pourtant, l’avenir de Lucas Digne reste incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le latéral gauche doit faire face à plusieurs possibilités. Aller au bout de son engagement, prolonger ou bien partir dès cet été afin de permettre à Villa de récupérer des liquidités, le joueur garde pour l’instant le suspense. « Je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu’un an de contrat, donc je ne sais pas ce qui va se passer lors de mon prochain chapitre. Je n’y pense pas, car je n’ai qu’un seul objectif : je veux juste bien terminer la saison, profiter de mon football, toujours travailler dur et donner le meilleur de moi-même pour que mon équipe continue d’avoir du succès », a-t-il ajouté.

A lire : OM : Greenwood met le feu à l’entrainement !

En attendant, Lucas Digne reste concentré sur la fin de saison avec l’objectif de faire briller Aston Villa sur la scène européenne. Reste à savoir si son profil et son expérience peuvent intéresser l’OM qui va devoir trouver un latéral gauche plus fiable que Quentin Merlin ou Ulisses Garcia…