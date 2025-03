Mercato : Elye Wahi raconte pourquoi et comment l’OM l’a poussé dehors !

Arrivé à l’été 2024, Elye Wahi n’aura passé que six mois sous le maillot de l’OM avant de rejoindre l’Eintracht Francfort cet hiver. L’attaquant français est revenu sur son départ dans un entretien accordé à L’Equipe.

Interrogé sur ses intentions en début de mercato, Wahi assure qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à Marseille : « Non, non, mon ambition était de rester et de performer. Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille mais c’est comme ça, c’est le foot. » Cependant, les dirigeants phocéens ne comptaient plus sur lui : « Il y a des discussions avec les dirigeants qui m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c’était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi. »

Un revirement de situation qui a surpris l’ancien Montpelliérain, recruté l’été dernier pour renforcer l’attaque olympienne. « Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. »

Malgré cette déception, Elye Wahi a rapidement rebondi en rejoignant l’Eintracht Francfort, où il espère relancer sa saison. « Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c’était de venir à Francfort. » Un nouveau départ pour l’attaquant de 21 ans, qui espère retrouver du temps de jeu et de l’efficacité en Bundesliga.