Mercato : Et si l’OM recrutait le défenseur le plus décisif d’Europe cet hiver ?

MERCATO OM : Marseille séduit par le défenseur le plus décisif d’Europe. À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille avance ses pions. Désireux de renforcer son effectif pour répondre à ses ambitions sur la seconde partie de saison, le club phocéen continue d’explorer le marché, notamment dans le secteur défensif. Et selon les informations de Foot Mercato, un profil en particulier a tapé dans l’œil de la direction olympienne.

L’OM s’intéresse de près à Souffian El Karouani, latéral gauche marocain évoluant au FC Utrecht. À 25 ans, le joueur réalise une saison remarquable et s’impose comme le défenseur le plus décisif d’Europe toutes compétitions confondues, avec 3 buts et 15 passes décisives en 27 rencontres. Des statistiques exceptionnelles pour un joueur de son poste, qui illustrent parfaitement son profil moderne, porté vers l’avant.

Déjà performant depuis plus d’une saison en Eredivisie, El Karouani s’est installé comme l’un des éléments majeurs d’Utrecht. Malgré cette régularité, le défenseur n’a pas été convoqué avec le Maroc pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, une absence qu’il a publiquement regrettée tout en affirmant vouloir continuer à faire parler ses performances sur le terrain.

Une piste suivie de près par la direction olympienne

Preuve concrète de l’intérêt marseillais, Federico Balzaretti, récemment nommé directeur sportif adjoint de l’OM pour épauler Medhi Benatia, s’est déplacé à Nottingham afin d’assister à une rencontre d’Utrecht en Ligue Europa. Un signal fort qui confirme que le club phocéen observe attentivement l’évolution du joueur.

Marseille voit en El Karouani un profil complémentaire à celui d’Emerson, arrivé l’été dernier et rapidement devenu l’un des cadres de l’équipe. L’idée serait d’apporter davantage de variété et de solutions dans le couloir gauche.

Une concurrence européenne et une opportunité à saisir

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le FC Porto et Benfica suivent également le latéral marocain depuis plusieurs mois. Sous contrat jusqu’en juin 2026, El Karouani n’envisagerait pas de prolonger, ce qui pourrait en faire une opportunité de marché dès cet été, voire dès cet hiver si un club décide d’accélérer les négociations moyennant une indemnité.

Utrecht ne serait pas fermé à une vente anticipée, surtout face à l’intérêt croissant suscité par son joueur. Pour l’Olympique de Marseille, le message est clair : s’il souhaite concrétiser cette piste séduisante, il faudra agir vite et avec conviction.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Monaco veut s’offrir ce très jeune attaquant ?