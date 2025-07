Mercato Ex OM : “À l’OM, j’ai traversé une période mentalement difficile”

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Vitinha, l’attaquant portugais prêté par l’Olympique de Marseille au Genoa, revient sur son passage délicat en Ligue 1 et son renouveau en Serie A. Entre pression du transfert, adaptation difficile et problèmes familiaux, l’ancien joueur de Braga se dit aujourd’hui « plus serein, heureux et prêt à retrouver son meilleur niveau ».

Arrivé à Marseille pour un montant total de 32 millions d’euros (bonus inclus), Vitinha reconnaît avoir souffert de la pression liée à ce transfert record. « J’ai ressenti énormément de pression. C’était ma première expérience à l’étranger, avec une langue nouvelle à apprendre, et des problèmes personnels à gérer, notamment la santé de ma mère, qui va beaucoup mieux aujourd’hui. »

Ce contexte a nui à son intégration au sein de l’Olympique de Marseille, où il n’a pas réussi à exprimer pleinement son talent, malgré quelques éclairs prometteurs.

A lire aussi : Mercato OM : Un Brésilien plutôt que Weah ?

Genoa : une bouffée d’oxygène pour Vitinha

Depuis son arrivée en Serie A, Vitinha semble avoir retrouvé de la stabilité, tant sur le plan professionnel que personnel. Il s’épanouit au Genoa, un club qu’il décrit comme « humain et structuré ». Entouré de coéquipiers bienveillants, il confie se sentir « enfin chez lui » et prêt à relancer sa carrière.

« On travaille tous ensemble pour que je retrouve le Vitinha de Braga, celui qui jouait avec confiance et liberté. Ici, je sens qu’on croit en moi. »

Maîtrisant désormais l’italien, Vitinha souligne l’importance de sa relation avec Martina, sa compagne, qui l’aide à trouver un équilibre essentiel à son bien-être. « J’ai trouvé une stabilité affective qui me manquait. Cela change tout. Je suis plus serein, plus heureux. »

A lire aussi : Ajroudi affirme : “Objectif Cristiano Ronaldo… Tout ce que je voulais faire à l’OM se trouve aujourd’hui à Riyad ou à Jeddah”

Un projet plus adapté à son développement

Le Portugais n’hésite pas à comparer les environnements marseillais et génois. « À l’OM, on attend des résultats immédiats. Ici, au Genoa, le club investit dans les joueurs sur le long terme, avec un accompagnement personnalisé. C’est le cadre idéal pour progresser. »