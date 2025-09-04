Mercato ex OM : Les infos de Fabrizio Romano sur la situation de Bennacer !

Ismaël Bennacer, ancien milieu de terrain prêté par l’AC Milan à l’OM de janvier à juin 2025, se retrouve à nouveau dans une situation complexe. De retour à Milan, le joueur n’est plus dans les plans du club lombard pour cette saison, comme l’ont souligné plusieurs sources.

Contrairement aux espoirs de certains supporters marseillais, l’Olympique de Marseille n’a pas activé l’option d’achat à 12 millions d’euros prévue dans le prêt, laissant la porte fermée à un retour sur la Canebière cet été.

A lire : Mercato OM : Les révélations de Romain Molina sur le dossier Ordoñez et le choix Aguerd

Bennacer bloqué au Milan ?

📅 Programme complet de l’#OM avant la trêve internationale d’octobre : 12/09 : OM – Lorient (20h45) #OMFCL 16/09 : Real Madrid – OM (21h00) #REALOM 21/09 : OM – PSG (20h45) #OMPSG 26/09 : Strasbourg – OM (20h45) #RCSAOM 30/09 : OM – Ajax (21h00) #OMAJAX 04/10 : Metz – OM… pic.twitter.com/FEjJusJDJl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

Sur le plan du mercato, un club turc est entré en jeu : Trabzonspor aurait formulé une offre de prêt ou de transfert ces derniers jours, soumise à l’AC Milan. Cependant, selon Fabrizio Romano, l’international algérien a rejeté cette proposition : « Ismael Bennacer continue de rejeter un transfert à Trabzsonspor après la proposition envoyée la semaine dernière. Pas d’accord avec le milieu de terrain de l’AC Milan à ce stade, mais la proposition est toujours disponible sur la table. »

Le coach de l’équipe d’Algérie, Vladimir Petković, a même exprimé ses inquiétudes sur le plan physique, évoquant un Bennacer « en difficulté » après une préparation tronquée, non intégré dans l’équipe première et contraint de s’entraîner avec le Milan Futuro.

Ismaël Bennacer n’est plus considéré dans les plans de l’AC Milan .

n’est . OM n’a pas retenu l’option d’achat , malgré un prêt l’hiver précédent.

, malgré un prêt l’hiver précédent. Trabzonspor a fait une offre , toujours rejetée par le joueur , même si elle reste sur la table.

, toujours , même si elle reste sur la table. L’équipe nationale s’inquiète de son état physique et de sa situation sportive.

Cet imbroglio met Bennacer dans une posture délicate : ni chez lui à Milan, ni encore à Marseille, et sans issue claire à l’horizon. Il faudra suivre son évolution dans les tout prochains jours, avant la fermeture du mercato turc le 12 septembre 2025, pour savoir s’il finira par accepter ou si d’autres pistes émergeront.