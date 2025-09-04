Mercato OM : Les révélations de Romain Molina sur le dossier Ordoñez et le choix Aguerd

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival agité, marqué par de nombreux rebondissements. Parmi les dossiers brûlants figure celui de Joel Ordoñez, le défenseur de Bruges longtemps ciblé par les dirigeants phocéens. Dans une prise de parole récente, le journaliste Romain Molina a livré des révélations sur les coulisses de ce transfert avorté, accusant notamment Bruges d’avoir manipulé l’OM.

Selon Molina, un premier accord avait été trouvé entre l’OM et Bruges pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Mais le club belge aurait rapidement changé de stratégie en espérant une offre venue de Premier League. « Ordoñez, c’est un cas exceptionnel. Bruges espérait un transfert en Premier League, mais il y avait Marseille. Il y a eu un premier accord autour de 25M€, mais au fur et à mesure Bruges a fait monter les enchères. Ils ont fait attendre l’OM et les ont manipulés, car ils espéraient une offre de 40 à 50M€ », a expliqué le journaliste.

Une stratégie risquée… qui n’a finalement pas payé. Aucun club anglais n’a formulé une telle proposition et Ordoñez est finalement resté à Bruges.

L’OM se rabat sur Aguerd, un choix jugé plus intelligent

Face à cette impasse, Pablo Longoria et ses équipes ont dû réagir vite en activant leur plan B : Nayef Aguerd, en provenance de West Ham. Pour Molina, ce virage stratégique démontre une certaine intelligence dans la gestion du mercato : « Au final, le joueur est toujours à Bruges car à ce prix-là, il n’y avait pas grand monde pour Ordoñez. C’est pour cela qu’au final l’OM a fait Aguerd, qui était le plan B. Donc quelque part, c’est travailler intelligemment. »

Un tacle glissé aux agents

Molina en a profité pour pointer du doigt le rôle de certains agents dans ces négociations, notamment celui de Mounir Sidhoum, représentant d’Aguerd : « Je ne comprends pas comment des gens dans le milieu du foot peuvent parler avec l’agent d’Aguerd, qui est sur toutes les caméras. Mais bon, on en reparlera dans les prochaines semaines. »