Mercato ex OM : ça ne s’arrange pas pour Wahi !

Arrivé l’hiver dernier en Francfort pour relancer une carrière agitée, Elye Wahi peine à s’imposer outre-Rhin et voit déjà son avenir remis en question. Le club allemand l’a officialisé début 2025, mais les premiers mois n’ont pas donné les résultats attendus.

Selon plusieurs sources dont Bild, l’attaquant de 22 ans — transféré en provenance de Marseille pour une somme généralement présentée autour de 26 millions d’euros (bonus compris) — est désormais « poussé vers la sortie » par Eintracht Frankfurt, seulement quelques mois après son arrivée. Les médias allemands évoquent déjà la recherche d’un remplaçant et la possibilité d’un départ lors du prochain marché des transferts.

Wahi déjà poussé vers la sortie ?

Sur le terrain, le bilan est pour l’instant maigre : Elye Wahi n’a marqué qu’un seul but depuis son arrivée en Allemagne — contre le modeste FV Engers 07 en Coupe d’Allemagne — et ses apparitions restent limitées toutes compétitions confondues. Ces chiffres nourrissent les interrogations sur son intégration dans un championnat pourtant réputé favorable aux attaquants.

Bilan famélique, nouveau concurrent !

C’est un coup dur pour un joueur qui, quelques mois plus tôt, évoquait un retour à la stabilité et la volonté de se concentrer exclusivement sur le football. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Wahi expliquait avoir « fait le ménage » dans son entourage, affirmant qu’il n’y avait « plus de vautours » autour de lui et que son entourage était désormais « très sain ». Il soulignait aussi vouloir avancer « step by step ». Ces déclarations, publiques, montrent la conscience du joueur quant à l’enjeu de cette étape de sa carrière.

Wahi pourrait voir débarquer de la concurrence dès cet hiver, car comme le rapporte Sacha Tavolieri, l’Eintracht Francfort ferait une nouvelle tentative pour recruter William Osula en janvier.

Pour l’instant, la trajectoire est celle d’un joueur en quête de temps de jeu et de continuité. Du côté de l’OM — où son passage restera bref — le départ de Wahi illustre la difficulté pour certains profils à trouver leur place rapidement dans des environnements exigeants. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour le natif de Courcouronnes : une mise en attente, un prêt ou un transfert définitif. Les semaines à venir seront déterminantes pour un joueur dont le potentiel avait plusieurs fois été salué, mais qui doit désormais convertir les promesses en performances mesurables.