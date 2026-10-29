Didier Deschamps pourrait retrouver un banc prestigieux en Italie. L’ancien entraîneur de l’OM figure parmi les pistes envisagées par la Juventus en cas de départ de Luciano Spalletti, dont la position serait fragilisée.

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Des premiers contacts autour de Deschamps

Selon La Stampa, dans ses informations du 29 octobre, la position de Luciano Spalletti sur le banc turinois serait sérieusement fragilisée. La Juventus envisagerait plusieurs possibilités pour lui succéder, dont Didier Deschamps.

Le quotidien évoque de premiers contacts entre les parties. La disponibilité du technicien français aurait déjà été communiquée par des intermédiaires. Son nom s’ajoute notamment à celui d’Antonio Conte, également cité parmi les pistes étudiées.

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Conte et Pioli également évoqués

La Repubblica cite également Deschamps dans l’hypothèse d’un départ de Spalletti. Le journal mentionne les noms de Conte et de Stefano Pioli, tout en précisant que Conte privilégierait Manchester United.

Les informations des deux quotidiens placent ainsi l’ancien coach marseillais parmi les candidats envisagés à Turin. La Stampa apporte, de son côté, la précision de contacts déjà engagés autour de sa disponibilité.

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Une piste suivie chez les anciens de l’OM

Pour les supporters marseillais, cette hypothèse concerne une figure passée par le club comme joueur puis comme entraîneur. Deschamps avait quitté le banc de l’OM en 2012, avant qu’Élie Baup ne lui succède.

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