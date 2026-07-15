Ex OM : Clap de fin pour Deschamps, le rêve américain s’est arrêté hier soir à Dallas…

Il y a des fins de règne qui se jouent sur un coup d’éclat, et d’autres qui s’écrivent dans la mélancolie d’une défaite. Pour Didier Deschamps, ce sera la seconde option. Battue 2-0 par l’Espagne mardi 14 juillet à Arlington, au Texas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a vu s’éteindre non seulement son rêve de titre, mais aussi, dans le même mouvement, l’ère de son sélectionneur le plus durable.

Un contrat qui arrivait à son terme

Depuis plusieurs mois déjà, l’issue ne faisait guère de doute. Deschamps avait annoncé, bien avant le coup d’envoi du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qu’il ne prolongerait pas au-delà de l’échéance de son contrat, fixée au 31 juillet 2026. Arrivé à la tête des Bleus en juillet 2012, au lendemain d’un Euro raté sous Laurent Blanc, il aura tenu la barre pendant quatorze ans, un record absolu pour un sélectionneur français.

Reste un dernier rendez-vous : la petite finale de samedi (23 heures), face au vainqueur du duel Angleterre – Argentine, qui scellera définitivement son passage sur le banc tricolore.

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Un bilan honorable en termes de résultats, moins dans le jeu…

Difficile de résumer quatorze années en quelques lignes tant le palmarès est dense. Sacre mondial en 2018 en Russie, finale perdue aux tirs au but contre l’Argentine en 2022, demi-finale à l’Euro 2024, et donc cette nouvelle demi-finale mondiale en 2026 : sous ses ordres, la France n’a quasiment jamais quitté le haut du tableau. Il faut y ajouter une finale à l’Euro 2016, disputée à domicile et perdue face au Portugal, ainsi qu’un titre en Ligue des nations en 2021.

Sur le strict plan comptable, Deschamps s’impose comme l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la Coupe du monde, avec vingt succès au compteur. Une statistique qui s’ajoute à un statut déjà rare : avec ce sacre de 2018, il a rejoint le cercle très fermé des hommes ayant remporté le Mondial comme joueur et comme sélectionneur, aux côtés du Brésilien Mario Zagallo et de l’Allemand Franz Beckenbauer. Capitaine des Bleus champions du monde en 1998, puis vainqueur de l’Euro 2000, il aura bouclé la boucle en refermant sa carrière de sélectionneur là où celle de joueur avait culminé.

Le symbole est cruel : c’est justement face à l’Espagne, une sélection portée par ses jeunes talents, que s’achève cette histoire. Mais au-delà du résultat, cette dernière campagne aura aussi été marquée par un épisode personnel : en juin, Deschamps avait manqué le dernier match de poule contre la Norvège pour rentrer assister aux obsèques de sa mère, un moment difficile traversé avec le soutien affiché de son groupe.

Zidane pour prendre la relève

Reste maintenant à tourner la page. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a laissé entendre depuis plusieurs semaines qu’il connaissait déjà l’identité du successeur, sans vouloir la dévoiler avant la fin du tournoi. Le nom qui circule avec le plus d’insistance est celui de Zinédine Zidane, plusieurs fois annoncé comme le grand favori pour reprendre les rênes des Bleus.

Le futur sélectionneur héritera d’un effectif jeune, déjà habitué à la très haute intensité des grandes compétitions, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Olise ou Désiré Doué en fer de lance. De quoi aborder l’après-Deschamps avec un socle solide, même si la succession d’une figure aussi installée ne se fera pas sans questions.

En quatorze ans, Didier Deschamps aura installé une culture de la gestion de groupe et du résultat qui a façonné une génération entière de supporters. Mais une question demeure, plus large que le seul résultat de samedi : un cycle aussi long et aussi dominant peut-il vraiment se refermer sans un vide ? Zidane, devra composer avec un vestiaire biberonné à la méthode Deschamps, une pression populaire intacte, et l’obligation de réinventer sans trahir. L’histoire retiendra une date, une médaille peut-être, un nom sur une plaque.

Paul Laffisse