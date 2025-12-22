Mercato Ex OM : Elye Wahi donne son accord pour un retour en Ligue 1 !

En difficulté depuis son arrivée à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi pourrait relancer sa carrière en Ligue 1 dès cet hiver. Selon les informations de Foot Mercato, l’attaquant français de 22 ans a donné son accord à l’OGC Nice, désormais prêt à tenter le pari de l’ancien Marseillais.

Arrivé en Bundesliga l’hiver dernier avec l’ambition de franchir un cap, Wahi peine à s’imposer en Allemagne. Toujours muet cette saison, son statut s’est progressivement fragilisé, au point d’être mis hors groupe à plusieurs reprises. Si le joueur souhaitait initialement s’imposer à Francfort, la situation sportive et personnelle semble avoir fait évoluer sa position ces dernières semaines.

Franck Haise, facteur clé du dossier

C’est du côté de Nice que l’attaquant espère retrouver un nouvel élan. Le projet azuréen a su séduire Wahi, notamment grâce à Franck Haise, qui l’a déjà entraîné à Lens. Le technicien niçois a joué un rôle central dans ce rapprochement, trouvant les mots justes pour convaincre l’attaquant de rejoindre la Côte d’Azur.

Ce choix intervient dans un contexte de réorganisation du club niçois, marqué par le retour de Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen à la tête de l’OGC Nice, après le départ de Bocquet.

Un accord à trouver avec Francfort

Si l’accord entre le joueur et Nice est acté, le plus compliqué reste à venir. Les dirigeants niçois doivent désormais s’entendre avec l’Eintracht Francfort. Un dossier délicat, d’autant plus que le groupe INEOS n’envisage pas un transfert payant. L’option privilégiée serait donc un prêt, sous réserve de trouver un terrain d’entente sur la prise en charge du salaire du joueur.

Les discussions s’annoncent serrées, mais Nice avance ses pions avec l’objectif clair de relancer Elye Wahi et de renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de saison.

A lire aussi : Coupe de France : l’OM surclasse Bourg-en-Bresse (0-6), la qualification résumée en 10 points !