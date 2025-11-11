Mercato ex OM : Elye Wahi vers un retour en Ligue 1 ?

Après un passage manqué à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi pourrait bientôt retrouver les pelouses de Ligue 1. Parti à l’Eintracht Francfort en janvier 2025, l’attaquant français de 22 ans ne parvient pas à s’imposer en Bundesliga. Selon les informations de Transferfeed, l’Olympique Lyonnais suivrait de près sa situation, en quête d’un renfort offensif pour cet hiver.

Une saison très compliquée en Allemagne

Rien ne semble sourire à Wahi depuis son départ du Vieux-Port. Arrivé à Francfort avec l’espoir de relancer sa carrière, l’ancien joueur de Montpellier et du RC Lens affiche un bilan famélique : 1 but en 11 apparitions toutes compétitions confondues. Le coach de l’Eintracht n’a pas caché son impatience face aux performances décevantes du joueur, pointant notamment un manque d’efficacité et d’implication à l’entraînement.

En Allemagne, le quotidien sportif Kicker souligne que Wahi n’a « pas encore trouvé sa place dans le système de Francfort », où la concurrence est rude. Relégué sur le banc lors des dernières journées, le Français semble désormais sur le départ, six mois seulement après son arrivée.

Lyon, une opportunité de rebond ?

Toujours selon Transferfeed, l’OL explore plusieurs pistes pour renforcer son attaque cet hiver. La priorité se nommerait Endrick, jeune prodige brésilien prêté par le Real Madrid, mais le dossier reste incertain. En cas d’échec, Elye Wahi serait considéré comme une deuxième option crédible. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec Francfort, un prêt sans option d’achat semble le scénario le plus probable.

Estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien attaquant de l’OM ne représente pas une cible accessible pour un transfert sec, surtout dans un contexte économique délicat à Lyon. Pour Wahi, un retour en France pourrait offrir une nouvelle chance de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien. Mais à ce stade, rien n’est encore acté. L’hiver pourrait néanmoins marquer un nouveau tournant dans la jeune carrière d’un joueur qui peine à confirmer les espoirs placés en lui.