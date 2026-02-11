Mercato ex OM : Exfiltré cet hiver, il trouve un club !

Libéré par l’Olympique de Marseille il y a quelques semaines, Ruben Blanco a officiellement trouvé un nouveau point de chute. Le gardien espagnol de 30 ans s’est engagé librement avec le Girona FC jusqu’en juin 2026, comme l’a confirmé le club catalan ce lundi.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2022, Ruben Blanco ne portera plus le maillot olympien. Le club phocéen a acté la résiliation anticipée du contrat du portier espagnol, pourtant initialement lié à l’OM jusqu’en 2027. Une séparation qui met un terme définitif à une aventure marseillaise marquée par un temps de jeu limité.

A lire : Gouvernance bousculée, colère des supporters et 2 grosses offres pour Greenwood… les 3 infos OM de ce mardi !

Un passage discret sous le maillot de l’OM

Recruté en provenance du Celta de Vigo sous la forme d’un prêt à l’été 2022, Ruben Blanco n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la hiérarchie des gardiens marseillais. En trois saisons et demie, toutes compétitions confondues, l’Espagnol n’a disputé que douze rencontres avec l’OM, souvent dans un rôle de doublure ou de solution ponctuelle.



Libéré de son engagement cet hiver, l’ancien portier du Celta a donc quitté officiellement la Ligue 1, sans indemnité de transfert, permettant au club phocéen d’alléger son effectif et sa masse salariale.

Le Girona FC officialise son arrivée

Le Girona FC a confirmé lundi l’arrivée de Ruben Blanco via un communiqué officiel : « Le Girona FC a finalisé le transfert du gardien Ruben Blanco, qui rejoint le club en tant que joueur libre après avoir mis fin à son contrat avec l’Olympique de Marseille. » Le club catalan précise que le joueur s’est engagé jusqu’au 30 juin 2026.



Ce nouveau départ en Catalogne offre à Ruben Blanco l’opportunité de relancer sa carrière en Liga, au sein d’un club ambitieux ces dernières saisons. Pour l’Olympique de Marseille, cette officialisation entérine définitivement la fin du dossier Blanco, désormais tourné vers un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle.