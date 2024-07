Mercato ex OM : gros duel PSG vs Réal pour ce joueur révélé à Marseille ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après le feuilleton Mbappé le PSG et le Réal de Madrid se retrouve sur le dossier Saliba. Alors que les deux clubs sont déjà en concurrence sur le dossier Leny Yoro.

Le Paris Saint-Germain souhaite bien renforcer sa défense durant ce mercato estival. Avec un grand nombre de joueurs blessés ou peu fiable dans la défense. Le club de la capitale va très certainement recruter à ce poste. Alors que le jeune défenseur central lillois Leny Yoro était ciblé, le joueur aurait une préférence pour le club de la capitale espagnole.

Arsenal’s Saliba In The Crosshairs Of Real Madrid And PSGhttps://t.co/IecCoOLrS8 pic.twitter.com/V7s3OgBYsA

— Arsenal Brief (@arsenal_brief) July 1, 2024