Mercato ex OM : Guendouzi vers un retour en Premier League ?

L’ancien joueur de l’OM, Mattéo Guendouzi, traverse une période particulièrement délicate du côté de la Lazio de Rome. Arrivé l’été dernier après une saison réussie à Marseille, le milieu de terrain peine à retrouver son influence et son volume de jeu qui avaient fait de lui l’un des cadres de l’effectif olympien. Son début d’exercice 2025 ne répond pas aux attentes, au point que son avenir dans la capitale italienne serait déjà remis en question.

D’après les informations relayées par Il Messaggero, les dirigeants romains auraient pris une décision forte : l’international français aurait été inscrit sur la liste des transferts. La Lazio espérerait récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour laisser partir un joueur pourtant encore sous contrat jusqu’en 2028. Une somme qui témoigne malgré tout de la valeur sportive de Guendouzi, mais qui montre aussi la volonté du club de tourner la page rapidement.

Sunderland surveille la situation de Guendouzi !

Ce possible départ n’a pas tardé à susciter des intérêts. Du côté de l’Angleterre, le coach français de Sunderland, Régis Le Bris, n’a pas fermé la porte à un rapprochement avec son ancien milieu de terrain. Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, le technicien a confirmé être toujours en contact avec Guendouzi : « Nous avons toujours des liens avec les joueurs et Matteo en fait partie. J’ai travaillé avec lui auparavant à Lorient, donc nous restons en contact. »

🚨🔴⚪️ Sunderland manager Le Bris doesn’t close doors to Mattéo Guendouzi as January signing: “We still have connections with players and Matteo is one of those players. I worked with him previously in Lorient so we stay connected”. pic.twitter.com/OwMBSj1l31 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025



À 26 ans, le joueur formé au PSG a disputé 9 rencontres de Serie A cette saison. Trop peu pour un élément réputé pour son intensité, son tempérament et sa capacité à dynamiser le milieu de terrain. Estimé à 32 millions d’euros par Transfermarkt, Guendouzi reste un profil recherché sur le marché, notamment pour des clubs en quête de caractère et d’expérience.

Pour l’OM, qui suit attentivement la situation de son ancien joueur, ce potentiel transfert pourrait également relancer certains mécanismes financiers liés à son départ. Mais à ce stade, une chose semble se confirmer : l’aventure de Mattéo Guendouzi à la Lazio pourrait se terminer bien plus tôt que prévu.