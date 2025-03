Mercato ex OM : Il explique pourquoi il a refusé de prolonger !

Parti libre de l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Pape Gueye s’est récemment exprimé sur les raisons de son choix. Le milieu sénégalais, qui évolue désormais à Villarreal, est revenu sur cette décision dans un entretien accordé à L’Équipe.

Arrivé à Marseille en 2020 après la fin de son contrat avec Le Havre, Pape Gueye a suivi le même schéma en quittant le club quatre ans plus tard, sans prolonger son engagement. Pourtant, l’OM souhaitait le conserver et lui offrir un nouveau contrat. Mais à 26 ans, le joueur estimait que son avenir devait s’écrire ailleurs, notamment pour obtenir davantage de temps de jeu. « J’avais plusieurs possibilités, dont l’OM, mais je sortais d’une saison où je n’avais pas beaucoup joué (15 matchs de Ligue 1, ndlr), j’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu, surtout à mon âge », a expliqué Pape Gueye.

Le rôle clé de Marcelino et Eric Bailly

Un autre élément a pesé dans la balance : Marcelino, ancien entraîneur de l’OM et actuel coach de Villarreal, avait gardé une très bonne impression du joueur après son court passage sur le banc marseillais en 2023. « En partant, le coach m’avait dit qu’il avait beaucoup apprécié le joueur, l’homme et l’état d’esprit que j’avais montré pendant ma suspension », a confié Pape Gueye, qui avait été écarté des terrains pendant quatre mois en raison de son transfert avorté à Watford en 2020. « Je me donnais à fond pendant les séances même si je savais que je ne pouvais pas jouer. » Il avait déjà annoncé la couleur en 2024…

🇸🇳 Pape Gueye sur son avenir: « Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. » #OMRCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/2b5qrRirCu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2024

En plus de l’intérêt de Marcelino, Éric Bailly, son ancien coéquipier à Marseille, a également joué un rôle déterminant. L’international ivoirien a multiplié les échanges avec lui pour le convaincre de rejoindre le sous-marin jaune. Si son adaptation en Liga n’a pas été immédiate, la concurrence avec Dani Parejo et Santiago Comesaña ne l’a pas empêché de s’imposer progressivement. Aujourd’hui, Pape Gueye est devenu un élément clé du milieu de terrain de Villarreal, avec 23 matchs de championnat et 2 buts inscrits. Son objectif ? Qualifier son club pour la prochaine Ligue des champions, alors que l’équipe occupe actuellement la 5e place du classement.