Mercato ex OM : le prix du transfert de Jonathan Rowe explose ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ancien ailier de Olympique de Marseille, Jonathan Rowe, suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. Malgré l’absence de qualification européenne, Bologna FC entend résister aux offensives.

Rowe, un profil très suivi en Europe

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Arrivé en Italie après son passage à l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe a rapidement attiré l’attention grâce à ses performances offensives. D’après La Gazzetta dello Sport, son profil dynamique et sa capacité à faire des différences sur les ailes intéressent plusieurs clubs majeurs du continent.

Parmi les prétendants cités figurent notamment Aston Villa, Manchester United, Chelsea FC et Galatasaray SK. Des formations habituées aux compétitions européennes et susceptibles de proposer des offres importantes lors du prochain mercato.

Bologne ferme la porte… sauf offre majeure

Toujours selon le quotidien italien, Bologne FC n’a pas l’intention de céder facilement son joueur malgré un contexte sportif moins favorable, marqué par l’absence de qualification européenne. Le club italien aurait fixé la valeur de Jonathan Rowe à environ 40 millions d’euros. Il a rejoint le club italien en provenance de l’OM pour 17M€ l’été dernier…

Cette position traduit la volonté de Bologne de construire un projet stable et compétitif, tout en se protégeant face à l’intérêt grandissant de clubs disposant de moyens financiers supérieurs.

Pour l’OM, ce dossier illustre une nouvelle fois la valorisation de ses anciens joueurs sur le marché européen. Le cas Jonathan Rowe confirme l’exposition offerte par le club marseillais, régulièrement scruté par les recruteurs des grandes écuries européennes.