Scandale en Italie : un ancien joueur de l’OM cité dans la grosse affaire de prostitution de luxe à Milan !

Un vaste réseau de prostitution de luxe secoue actuellement le football italien. Plusieurs joueurs professionnels, dont certains passés par la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille, apparaissent dans des révélations de la presse transalpine. À ce stade, aucune poursuite judiciaire ne vise les footballeurs cités.

Une affaire d’ampleur révélée par la presse italienne

Deux jours après les premières révélations, le quotidien italien Il Giornale a publié, ce mercredi 22 avril, une liste de personnalités suspectées d’avoir eu recours à un réseau de prostitution de luxe basé à Milan. L’enquête évoque un système structuré impliquant une conciergerie haut de gamme, avec déjà quatre arrestations recensées et près de 70 noms mentionnés.

Parmi eux figurent plusieurs joueurs évoluant en Serie A, notamment Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Riccardo Calafiori ou encore Daniel Maldini. Des noms bien connus du football européen apparaissent également, comme Rafael Leão, Philippe Coutinho, Milan Škriniar et Dušan Vlahović.

Olympique de Marseille indirectement concerné

Côté français, deux anciens internationaux sont cités : Olivier Giroud et Jérémy Ménez. Mais pour les suiveurs de l’OM, c’est surtout la présence de Nuno Tavares, ancien latéral marseillais, qui retient l’attention.

D’après les informations publiées, les noms évoqués apparaissent dans les contacts liés à cette agence de conciergerie de luxe. À ce stade, il est essentiel de préciser qu’aucun des joueurs cités, y compris Nuno Tavares, ne fait l’objet de poursuites judiciaires. L’enquête menée par le parquet de Milan se concentre pour l’instant sur les organisateurs présumés du réseau.

Les autorités italiennes doivent désormais auditionner plusieurs témoins, notamment les femmes impliquées, afin de déterminer les responsabilités exactes dans cette affaire. Pour les clubs et les joueurs concernés, l’impact médiatique est déjà significatif, alors que le football italien traverse une nouvelle zone de turbulences extra-sportives.