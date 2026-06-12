Mercato ex OM : Milan veut faire une jolie plus value avec Rabiot…

Vendu par l’OM à l’AC Milan en début de saison dernière, Adrien Rabiot a réalisé une saison correcte en Italie. Après le départ de son entraîneur Massimiliano Allegri, l’avenir du milieu international français pourrait s’écrire ailleurs et notamment à Naples. Le Milan aurait déjà fixé son prix de départ.

La saison d’Adrien Rabiot a été pleine de rebondissements. Aujourd’hui concentré sur la quête d’une troisième étoile avec l’équipe de France, Rabiot a connu un début de saison mouvementé. Elle a débuté sous les couleurs de l’OM avec une échauffourée avec Jonathan Rowe dans les vestiaires lors de la première journée de Ligue 1 face à Rennes (0-1). Puis, elle s’est poursuivie à l’AC Milan, un club qui, comme l’OM, possède un effectif expérimenté et des objectifs élevés. Mais sa saison italienne a suivi la dynamique catastrophique du club olympien.

Une saison qui se termine de la pire des manières

Après avoir enchaîné les bons résultats, le club lombard a tout perdu sur la fin. Incapable de prendre d’un point sur les sept derniers matchs, Milan a vu revenir ses poursuivants et a tout perdu lors de l’ultime journée.

Les coéquipiers de Rabiot se sont inclinés lors de la dernière journée à San Siro face à Cagliari (1-2), qui n’avait plus rien à jouer. Dans le même temps, l’AS Roma et Côme se sont imposés face à l’Hellas Vérone (0-2) et la Cremonese (1-4). Des résultats qui ont permis aux deux clubs de doubler le septuple vainqueur de la Ligue des Champions tandis que l’AC Milan, 5ème, ira en Ligue Europa en compagnie de la Juventus. Une saison à oublier pour Rabiot et le club milanais.

Un grand ménage dans la direction avant de s’attaquer à la refonte de l’effectif

Une désillusion vécue comme une humiliation en Lombardie. Le club italien a réalisé un grand ménage parmi les dirigeants dès la fin de la saison. Le coach Massimiliano Allegri a été remercié. Tout comme le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada. Allegri devrait, de son côté, rapidement rebondir car il est annoncé comme les successeur d’Antonio Conte sur le banc de Naples.

De son côté, Rabiot a effectué une plutôt bonne saison aux côtés du Luka Modric dans l’entrejeu. Mais malgré ces performances lombardes, le milieu français pourrait quitter le Milan AC dans les prochaines semaines. Selon les informations de Calcio Mercato, relayées par Foot Mercato, l’ancien marseillais se projette toujours à Milan mais un transfert pourrait voir le jour.

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Un départ vers Naples pour un prix deux fois supérieur à sa vente par l’OM ?

L’arrivée de Massimiliano Allegri à Naples avec qui il entretient d’excellentes relations pourrait le pousser à tenter une nouvelle aventure en Italie et notamment en Sicile selon le média italien.

En effet, après avoir effectué un grand ménage au sein de la direction du Milan AC, le club devrait s’attaquer à une restructuration de l’effectif. Selon Calcio Mercato, aucun joueur ne serait intransférable et le prix de Rabiot serait d’environ 20 millions d’euros. Une somme qui correspond au double du prix auquel l’a vendu l’OM l’été dernier.

En cas de départ, notamment à Naples, à un prix avoisinant cette somme attendue, l’Olympique de Marseille pourra une nouvelle fois se mordre les doigts d’avoir vendu un nouveau joueur à un prix bien inférieur à sa valeur. Mais aussi conforter son image de piètre vendeur.

Clarence Maillefaud