Mercato Ex OM : Nouveau départ pour en vue pour Adrien Rabiot ?

À peine attendu sur le banc du Napoli, Massimiliano Allegri prépare déjà son mercato. Selon la presse italienne, le technicien aurait fait d’Adrien Rabiot sa priorité absolue pour renforcer l’entrejeu napolitain. Un dossier qui pourrait animer l’été alors que l’ancien joueur de l’OM reste un élément majeur de l’AC Milan.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que les premières grandes manœuvres commencent déjà en Italie. Selon les informations du Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri, tout proche de devenir le nouvel entraîneur du Napoli, aurait déjà ciblé le premier renfort de son futur projet : Adrien Rabiot.

L’international français serait considéré comme la pièce idéale pour renforcer le milieu de terrain napolitain et accompagner les ambitions du club, qui souhaite retrouver les sommets de la Serie A après avoir terminé à la deuxième place du championnat.

Une relation privilégiée entre Allegri et Rabiot

Ce n’est pas un hasard si le nom d’Adrien Rabiot revient avec insistance du côté de Naples.

Le milieu français entretient une relation de confiance avec Massimiliano Allegri depuis plusieurs années. Les deux hommes ont travaillé ensemble à la Juventus, où l’entraîneur italien avait fait de Rabiot l’un des piliers de son système.

Leur collaboration s’est ensuite poursuivie à l’AC Milan après l’arrivée du Français chez les Rossoneri lors de l’été 2025. Allegri apprécierait particulièrement son volume de jeu, sa polyvalence et sa capacité à répondre aux exigences tactiques de ses équipes.

Naples prêt à passer à l’action

Selon la presse italienne, le futur entraîneur napolitain souhaiterait intégrer Adrien Rabiot au cœur de son futur milieu de terrain dans un système en 4-3-3.

L’ancien joueur de l’OM formerait alors un duo complémentaire avec Scott McTominay, autre élément important du projet napolitain.

La perspective de retrouver la Ligue des champions et de retravailler sous les ordres d’Allegri pourrait représenter des arguments de poids pour tenter de convaincre le Français.

A lire aussi : Mercato OM : Amir Murillo est clair et parle d’un manque de respect…

Un transfert loin d’être acquis

Malgré cet intérêt prononcé, le dossier s’annonce particulièrement complexe.

Adrien Rabiot est actuellement sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2028 et demeure un joueur important de l’effectif lombard. Selon les médias italiens, il percevrait un salaire estimé à 5,5 millions d’euros annuels.

Le Napoli dispose des moyens financiers pour étudier une telle opération, mais devra surtout convaincre les dirigeants milanais de se séparer d’un élément considéré comme stratégique.

Les supporters de l’OM attentifs au dossier

Parti de Marseille l’été dernier après une seule saison sous les couleurs olympiennes, Adrien Rabiot continue de susciter l’intérêt des supporters marseillais. Son passage à l’OM avait marqué les esprits, tant par son impact sportif que par son leadership dans le vestiaire.

Alors que l’avenir du milieu français pourrait de nouveau s’écrire sous les ordres de Massimiliano Allegri, ce dossier s’annonce déjà comme l’un des feuilletons majeurs du mercato italien dans les prochaines semaines.