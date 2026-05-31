Mercato OM : Amir Murillo est clair et parle d’un manque de respect…

Quelques mois après son départ de l’OM, Amir Murillo est revenu sur les circonstances qui ont précipité son transfert vers Besiktas. Le défenseur panaméen a évoqué sa relation avec Roberto De Zerbi, tout en saluant l’environnement qu’il a retrouvé en Turquie à l’approche de la Coupe du monde.

L’épisode avait marqué la fin du mercato hivernal à Marseille. Après plusieurs semaines compliquées sur le plan sportif, Amir Murillo avait quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Besiktas avant la clôture du marché des transferts.

Le contexte était alors tendu pour l’international panaméen. Au lendemain du match nul concédé face au Paris FC (2-2), rencontre durant laquelle il avait été pointé du doigt pour plusieurs erreurs défensives, le latéral avait été écarté du groupe professionnel. Une décision forte prise par Roberto De Zerbi, qui s’était traduite par une rétrogradation en réserve avant son départ.

Amir Murillo évoque son différend avec Roberto De Zerbi

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Interrogé par la Fifpro en marge de la prochaine Coupe du monde, Amir Murillo a accepté de revenir sur cette période délicate de sa carrière. « J’ai eu quelques problèmes avec Roberto De Zerbi à Marseille. Après coup, j’ai eu le sentiment qu’il m’avait manqué de respect. Suite à tout cela, je suis parti à Besiktas. Venir ici m’a permis de trouver une ambiance différente et de mieux me préparer pour la coupe du monde », a confié le défenseur.

Ces propos constituent l’une des rares prises de parole publiques du joueur sur les raisons de son départ de l’OM. Sans entrer dans les détails de son différend avec l’entraîneur marseillais, le Panaméen reconnaît que son changement d’environnement lui a permis de retrouver davantage de sérénité.

Marseille et Besiktas, une même ferveur selon le défenseur

Malgré cette fin d’aventure mouvementée, Amir Murillo conserve une image positive du public marseillais. Le joueur a d’ailleurs établi un parallèle entre les supporters de l’OM et ceux de son nouveau club.

« Les supporters de Marseille et de Besiktas se ressemblent. Quand les choses vont bien, ils sont derrière vous, quand l’équipe ne va pas bien, ils sont derrière vous et vous soutiennent. Cela vous rend heureux sur le terrain et quand ils viennent au stade, vous voulez leur rendre la pareille pour ce bonheur. »

Cette déclaration illustre l’attachement que garde l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille à l’ambiance du Vélodrome. Désormais concentré sur son parcours avec Besiktas et sur les échéances internationales à venir avec le Panama, Amir Murillo tourne la page marseillaise tout en revenant, avec franchise, sur un épisode qui a marqué sa carrière récente.