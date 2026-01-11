Mercato Ex OM : Nouveau transfert record pour Gerson !

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Gerson, vient de s’engager avec Cruzeiro dans le cadre d’un transfert historique pour le football brésilien. À 28 ans, l’international brésilien quitte le Zénith Saint-Pétersbourg après seulement six mois passés en Russie.

On apprend ainsi que Cruzeiro a déboursé 27 millions d’euros pour recruter Gerson, un montant record pour un club brésilien, confirmant l’ambition sportive du club de Belo Horizonte. Le joueur s’est engagé jusqu’en décembre 2030.

Arrivé au Zénith à l’été 2025 en provenance de Flamengo pour 25 millions d’euros, à l’issue de la Coupe du monde des clubs, Gerson n’aura donc disputé qu’une demi-saison sous les couleurs russes. Durant ce court passage, le milieu relayeur a pris part à 15 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts.

Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la carrière d’un joueur bien connu du Vélodrome. Gerson avait porté le maillot de l’OM entre 2021 et 2023, avant de retourner au Brésil. Son passage à Marseille reste associé à un transfert alors record pour le club phocéen et à un rôle central dans l’entrejeu olympien sous l’ère Jorge Sampaoli.

Avec cette signature à Cruzeiro, Gerson effectue un retour durable au Brésil, dans un championnat qu’il connaît parfaitement. L’investissement consenti par Cruzeiro illustre la valeur toujours élevée du joueur sur le marché des transferts sud-américain et confirme son statut de milieu expérimenté, malgré un parcours récent marqué par des mouvements rapides entre grands clubs.