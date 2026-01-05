OM – Riolo : “il serait temps de comprendre…”

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Nantes (0-2), dimanche soir au stade Vélodrome pour le match de reprise de la Ligue 1 après la trêve hivernale, les réactions n’ont pas tardé à se multiplier. Parmi elles, celle de Daniel Riolo n’est pas passée inaperçue. Le journaliste et éditorialiste de RMC Sport a livré une analyse sévère de la prestation marseillaise, pointant une nouvelle fois les manques récurrents de l’équipe cette saison.

Sur ses réseaux sociaux, Riolo a d’abord insisté sur le caractère répétitif des contre-performances olympiennes. Selon lui, cette défaite ne relève pas d’un simple accident mais s’inscrit dans une série de matches manqués par l’OM depuis le début de l’exercice. « Ça fait beaucoup trop de matches totalement ratés par l’OM cette saison. On dit souvent que c’est incompréhensible mais il serait temps de comprendre justement… », a-t-il écrit, appelant à une remise en question plus profonde du fonctionnement et de la constance du groupe.

Pas d’excuses !

L’éditorialiste a également ciblé la discipline des joueurs marseillais, un point qui a lourdement pesé dans la rencontre face aux Nantais. Réduit à neuf après deux expulsions, l’OM n’a jamais été en mesure de renverser la situation. Daniel Riolo n’a pas cherché d’excuses, estimant que les sanctions étaient la conséquence directe de comportements évitables. « Je me plains souvent des cartons rouges ok ok mais les gestes débiles des joueurs et chialer après bah ça sert à rien. Les deux cartons rouges OM sont stupides », a-t-il ajouté.

Battus à domicile pour la reprise du championnat, les Marseillais voient ainsi ressurgir certaines fragilités déjà observées avant la trêve, notamment sur le plan mental et disciplinaire. Les propos de Daniel Riolo viennent souligner une inquiétude persistante autour de la capacité de l’OM à enchaîner les performances solides et à gérer ses temps faibles, dans un contexte où chaque point compte dans la course aux places européennes.

