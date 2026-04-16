Mercato ex OM : Ounahi visé en Premier League ? Marseille conserve un pourcentage…

L’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait s’écrire loin de la Liga dès cet été. Selon les informations d’Africafoot, Brighton s’intéresse de près à l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille, avec des répercussions potentielles pour les finances du club phocéen.

Brighton séduit par le profil d’Azzedine Ounahi

Le dossier Azzedine Ounahi s’anime à l’approche du mercato estival. D’après Africafoot, Brighton suit activement le milieu international marocain, actuellement sous contrat avec Girona. Le club de Premier League apprécierait particulièrement son profil technique, sa capacité à conserver le ballon sous pression et sa faculté à casser les lignes dans les petits espaces.

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Des qualités en adéquation avec les exigences du championnat anglais et le style de jeu offensif prôné par Brighton. Cette saison, Azzedine Ounahi s’est imposé comme un élément important du système de Girona, avec des performances régulières en Liga, contribuant à l’animation offensive de son équipe.

Une clause accessible… et un intérêt multiple

Toujours selon Africafoot, un élément pourrait accélérer ce dossier : la clause libératoire du joueur, estimée à environ 20 millions d’euros. Un montant jugé abordable pour un club de Premier League, compte tenu de la progression du joueur et de sa valeur actuelle sur le marché.

Face à cette situation, Girona resterait vigilant et envisagerait d’ajuster le contrat du joueur pour éviter un départ à un prix considéré comme trop faible. Mais la concurrence s’annonce réelle : l’Atlético de Madrid surveille également de près le milieu marocain, déjà observé lors des derniers mois.

20% pour l’OM…

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier est loin d’être anodin. Le club phocéen aurait conservé un pourcentage à la revente du joueur, estimé à 20 %, ce qui pourrait générer une rentrée financière en cas de transfert cet été.

Enfin, Africafoot précise que lors du dernier mercato hivernal, Azzedine Ounahi avait refusé une approche du RB Leipzig, privilégiant la continuité avec Girona. Un choix qui pourrait aujourd’hui ouvrir la voie à une opération plus ambitieuse dans les semaines à venir.