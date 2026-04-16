Mercato OM : “on n’est pas capables de faire des joueurs à 10-15 M€, qui vont à Benfica”

L’Olympique de Marseille se retrouve une nouvelle fois au cœur des débats après les propos tranchés d’Yvan Le Mée sur RMC. L’agent de joueurs pointe directement la politique de recrutement et la structuration du club phocéen. Une sortie qui intervient dans un contexte où la performance sportive et la cohérence du projet sont scrutées de près.

Un modèle de recrutement remis en cause

Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, Yvan Le Mée n’a pas mâché ses mots concernant l’Olympique de Marseille. Il a notamment déclaré : “Je regrette mais si aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, on n’est pas capables de faire des joueurs à 10-15 M€, qui vont à Benfica, qui vont dans des clubs qui savent travailler…”.

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À travers cette analyse, l’agent met en lumière une problématique récurrente de l’OM : la difficulté à valoriser ses joueurs sur le marché des transferts. Contrairement à certains clubs européens comme Benfica, régulièrement cités pour leur capacité à générer des plus-values importantes, Marseille peine à s’inscrire dans cette logique.

Cette critique s’inscrit dans un débat plus large autour du modèle économique et sportif du club, souvent jugé instable ces dernières saisons.

Une gestion sportive pointée du doigt

Yvan Le Mée a poursuivi en ciblant directement la stratégie globale du club : “Il vaut mieux prendre moins de joueurs, avoir 15 scouts qui vont regarder les matchs, plus l’ordinateur pour la data, plus des dirigeants qui ont l’expérience. Là, l’OM a pris des joueurs comme on prend des pains au chocolat. Avec l’argent dépensé, l’OM aurait dû gagner une Europa League, l’OM devrait avoir un niveau de jeu comme celui de Naples”.

Ces propos soulignent une critique claire du volume de recrutements réalisés par l’OM, parfois au détriment de la cohérence sportive. Le parallèle avec Naples, référence récente en Europe pour la qualité de son jeu et sa stabilité, illustre l’écart perçu entre les moyens investis et les résultats obtenus.

Dans un environnement de Ligue 1 de plus en plus compétitif, ces déclarations relancent le débat sur la structuration interne du club, entre cellule de recrutement, utilisation de la data et vision à long terme.

Alors que l’Olympique de Marseille reste engagé dans ses objectifs sportifs, ces critiques publiques viennent nourrir une réflexion persistante autour de son modèle et de son efficacité.