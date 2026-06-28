Mercato ex OM : Robinio Vaz sur le marché ?

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Six mois après avoir quitté l’OM, Robinio Vaz traverse une période délicate en Italie. En manque de temps de jeu à l’AS Roma, le jeune attaquant de 19 ans pourrait être prêté dès cet été afin de relancer sa progression.

Un temps de jeu insuffisant depuis son arrivée à la Roma

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L’aventure italienne de Robinio Vaz ne se déroule pas comme espéré. Arrivé à l’AS Roma lors du dernier mercato hivernal après son départ de l’OM, le jeune attaquant peine à trouver sa place au sein de l’effectif romain.

En six mois, l’ancien joueur de l’OM n’a disputé que 313 minutes toutes compétitions confondues. Son bilan reste limité à un but, sans la moindre titularisation depuis son arrivée. Une situation qui interroge alors que le joueur était considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs de sa génération.

Selon les informations du quotidien italien Il Tempo, son avenir dans la capitale italienne n’est pas encore tranché. Les dirigeants de l’AS Roma étudient plusieurs scénarios pour la saison à venir.

Un prêt envisagé pour relancer sa progression

D’après Il Tempo, Gian Piero Gasperini et la direction sportive de la Roma hésitent entre deux options. La première consisterait à conserver Robinio Vaz comme troisième attaquant afin d’apporter de la profondeur à l’effectif. La seconde, qui reste sérieusement envisagée, passerait par un prêt dès cet été.

Cette solution permettrait au joueur d’obtenir davantage de temps de jeu, un élément jugé essentiel pour poursuivre son développement à seulement 19 ans. Sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2030, Robinio Vaz reste un investissement sur le long terme pour le club italien.

Pour l’OM, cette situation est suivie avec attention. Si le club marseillais a acté le départ de son jeune attaquant lors du dernier mercato hivernal, les difficultés rencontrées par Robinio Vaz illustrent les défis auxquels peuvent être confrontés les jeunes joueurs lors d’un transfert vers un championnat étranger. L’issue de ce dossier devrait être clarifiée au cours du mercato estival, alors que la Roma poursuit sa réflexion sur le meilleur projet sportif pour accompagner la progression de son jeune attaquant.