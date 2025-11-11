Mercato ex OM : Veretout explique son choix et son départ douloureux de Marseille !

Ancien cadre du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout est revenu dans un entretien accordé à FootMercato sur les conditions de son départ du club phocéen lors de l’été 2024. Arrivé en 2022 en provenance de la Roma, l’international français avait disputé deux saisons pleines sous le maillot marseillais avant d’être poussé vers la sortie à l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Dans un entretien au média FootMercato, Veretout a expliqué les raisons de cette séparation, tout en exprimant une certaine amertume sur la manière dont elle s’est déroulée. « Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre. Ce qui me frustre le plus, c’est comment ça s’est passé. »

Finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal

Le joueur de 31 ans n’a pas caché sa déception d’avoir été écarté du groupe professionnel : « Je ne pense pas que je sois un garçon méchant. Je pense que pendant deux ans, j’ai passé de très bons moments à l’OM. J’ai tout donné. J’ai mouillé le maillot. Sincèrement, j’ai vraiment donné tout ce que j’avais pour l’Olympique de Marseille. Et de finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal. On a une fierté, et c’est sûr que d’être rétrogradé, ça fait mal. »

Une nouvelle vie au Qatar après une parenthèse lyonnaise

Après avoir refusé une première approche du Qatar à l’été 2024, préférant tenter sa chance à l’Olympique Lyonnais, Veretout a finalement changé d’avis un an plus tard. Son passage à Lyon n’a pas répondu à ses attentes, et l’ancien Marseillais a choisi de donner un nouveau tournant à sa carrière. « J’avais besoin de changer d’air vu comment ça s’est terminé à Marseille et après ma saison à Lyon qui n’a pas été comme j’aurais voulu qu’elle soit. J’ai voulu changer d’air et aujourd’hui je suis très content. Je reprends beaucoup de plaisir à jouer et à m’entraîner. Franchement, j’ai fait le bon choix aujourd’hui. »

Désormais installé dans le championnat qatari, Jordan Veretout savoure un quotidien plus apaisé et affirme avoir retrouvé le plaisir de jouer. Son passage à l’OM, marqué par son engagement et son professionnalisme, restera comme une période contrastée, entre attachement au club et frustration liée à son départ.

Avec ces confidences, l’ancien Marseillais tourne définitivement la page phocéenne, tout en rappelant son attachement à un club où il dit avoir « tout donné ».