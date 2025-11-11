OM : les chiffres fous du Vélodrome, un engouement mondial !

L’Olympique de Marseille continue de battre des records d’affluence. Ce week-end, le club a franchi la barre symbolique des 500 000 spectateurs cumulés à l’Orange Vélodrome depuis le début de la saison 2025-2026. En ajoutant les deux rencontres amicales de l’été, le total grimpe même à près de 650 000 spectateurs.

Un Vélodrome plein à craquer depuis plus d’un an

Depuis août 2024, toutes les affiches disputées à domicile se jouent à guichets fermés. Cela représente 22 matchs consécutifs sans un seul siège libre, un phénomène rarissime en Europe. Avec une moyenne supérieure à 65 000 spectateurs par match, l’OM confirme une fois encore son incroyable popularité et l’attachement indéfectible de son public.

A lire aussi : Lyon perd, Benatia revient sur la période délicate et mauvaise nouvelle pour Aguerd… Les 3 infos OM du jour

L’OM dans le top 10 mondial des affluences

Grâce à cette fréquentation record, l’Olympique de Marseille figure désormais parmi les dix clubs les plus suivis au monde, se classant 7e au niveau mondial. Seuls des géants comme le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, l’Inter, le Milan AC, le Real Madrid et Manchester United devancent le club phocéen.

Une passion marseillaise sans limite

Ce succès populaire confirme la dynamique positive entourant le club et la ferveur exceptionnelle du public marseillais, considéré comme l’un des plus passionnés d’Europe. Entre une équipe séduisante sur le terrain et un stade bouillant à chaque rencontre, le Vélodrome s’impose plus que jamais comme une forteresse du football mondial.

Le retrouvé du grand Massimo ds DFM🔥

⬇️https://t.co/mJnxxGaVtG pic.twitter.com/9qZdmFHagf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2025

A lire aussi : Jeune talent de l’OM : Robinio Vaz fait un choix clair pour son avenir international