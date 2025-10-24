Mercato : Exfiltré au bout d’une saison… sa cote explose à 70M€ !

Parti discrètement de l’Olympique de Marseille à l’été 2024 après une saison mitigée, Iliman Ndiaye retrouve aujourd’hui le sourire en Premier League. Selon les informations de TeamTalk, la cote de l’international sénégalais a littéralement explosé ces dernières semaines grâce à ses prestations remarquées sous les couleurs d’Everton.

Iliman Ndiaye, un départ de l’OM qui lui a fait du bien

Arrivé à l’OM à l’été 2023 en provenance de Sheffield United, Ndiaye rêvait de briller au Vélodrome. Mais la saison 2023-2024 n’a pas répondu à ses attentes. Malgré son attachement au club phocéen, le joueur a peiné à s’imposer dans le collectif marseillais. Entre pression, manque de repères et adaptation compliquée au jeu de la Ligue 1, et saison ratée collectivement avec plusieurs changements d’entraineurs, le milieu offensif a alterné le bon et le moins bon.

Iliman Ndiaye in full flow 🥶 pic.twitter.com/i3B2sYwBHR — Premier League (@premierleague) October 22, 2025



Transféré à Everton pour environ 18 millions d’euros, l’été dernier, le milieu offensif de 25 ans semble enfin libéré. Aligné régulièrement par Sean Dyche, Ndiaye a disputé 10 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive. Des statistiques encourageantes qui traduisent une vraie montée en puissance, il avait marqué 11 buts la saison dernière.

Une valeur marchande en pleine explosion

Toujours selon TeamTalk, les performances de Ndiaye ne sont pas passées inaperçues. De nombreux clubs européens surveillent de près son évolution, parmi lesquels la Juventus, le Milan AC, l’Atlético Madrid, Tottenham et Newcastle. Ces formations de haut niveau seraient séduites par la progression rapide de l’ancien Marseillais.

Le média britannique précise qu’Everton évalue désormais Iliman Ndiaye à 70 millions d’euros, soit près de quatre fois son prix d’achat. Une somme qui témoigne de sa belle progression et d’un retour au premier plan pour un joueur qui, il y a quelques mois encore, sortait d’une période compliquée à Marseille.

Si cette envolée se confirme, l’OM pourrait nourrir quelques regrets. Le club phocéen, qui traverse actuellement une nouvelle phase de reconstruction, voit ainsi un ancien espoir formé à la maison s’imposer au plus haut niveau. Un destin que beaucoup, sur la Canebière, espéraient voir se concrétiser sous le maillot bleu et blanc.