Mercato : Exfiltré par l’OM au bout d’un an, il pourrait filer à United contre un gros chèque !

Après avoir retrouvé son meilleur niveau à Crystal Palace, Ismaïla Sarr attire de nouveau les convoitises. Selon Foot Mercato, Manchester United s’est renseigné sur la situation de l’ancien ailier de l’OM. Un intérêt qui illustre la spectaculaire remontée de sa valeur marchande, un an seulement après son départ de Marseille.

L’information principale du dossier est claire : Manchester United a pris des renseignements sur Ismaïla Sarr, d’après Foot Mercato. À ce stade, le club anglais n’aurait toutefois pas fait du Sénégalais sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Le dossier en est donc au stade d’un intérêt, et non de négociations avancées ou d’une offre.

Une saison qui change tout pour Ismaïla Sarr

Arrivé à Crystal Palace après une seule saison sous les couleurs de l’OM, Ismaïla Sarr s’est complètement relancé en Premier League. Recruté par le club londonien pour environ 15 millions d’euros lors de l’été 2024, l’international sénégalais a retrouvé toute son efficacité.

Selon Foot Mercato, l’ailier de 28 ans sort de la meilleure saison de sa carrière. Il s’est notamment illustré en Ligue Europa Conférence, où il a terminé meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations avant d’être désigné meilleur joueur du tournoi. Des performances qui ont largement contribué au succès européen de Crystal Palace.

Cette dynamique s’est poursuivie lors de la Coupe du monde 2026. Sarr a confirmé son excellente forme avec le Sénégal en inscrivant quatre buts durant la compétition, renforçant encore un peu plus son attractivité sur le marché des transferts.

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Manchester United suit le dossier

D’après Foot Mercato, Manchester United fait partie des clubs ayant pris des informations sur le profil de l’ancien Marseillais. Les Red Devils étudient plusieurs pistes offensives et Ismaïla Sarr figure parmi les joueurs observés, sans être considéré comme la cible numéro un à ce stade du mercato.

Le média précise également que cet intérêt pourrait trouver un écho favorable auprès du joueur. Foot Mercato rappelle en effet que Sarr a déjà expliqué par le passé que Manchester United était le club qu’il supportait depuis son enfance, un élément susceptible de peser si le club mancunien décidait d’aller plus loin dans ce dossier.

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Une valeur marchande en forte hausse

Le parcours d’Ismaïla Sarr contraste avec son passage à Marseille, où il n’avait jamais réussi à s’imposer durablement. Son départ vers Crystal Palace pour 15 millions d’euros pouvait alors apparaître comme une porte de sortie logique.

Un an plus tard, la situation est totalement différente. Sa valeur marchande est désormais estimée à environ 40 millions d’euros, preuve de la progression réalisée depuis son arrivée en Angleterre. Si Manchester United décidait de concrétiser son intérêt dans les prochaines semaines, Crystal Palace pourrait ainsi réaliser une importante plus-value sur un joueur dont la carrière a pris une nouvelle dimension depuis son départ de l’OM.