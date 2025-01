Mercato : Fabrizio Romano confirme, ce joueur débarque à l’OM !

Toujours très bien informé, Fabrizio Romano confirme l’arrivée d’un nouveau joueur à l’Olympique de Marseille : Luiz Felipe qui devrait débarquer lundi !

« Luiz Felipe sera à Marseille lundi, signant un contrat valable jusqu’en juin 2026 comme nouveau joueur de l’OM. Info exclusive, confirmée », a posté le journaliste italien sur son compte Twitter ce samedi. Sans rumeurs avant, l’Italien devrait arriver pour épauler Amir Murillo dans la défense à trois mise en place par Roberto De Zerbi.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Négociations avancées pour ce joueur de la Roma ?

✈️🇫🇷 Luiz Felipe will be in Marseille on Monday, signing a contract valid until June 2026 as new OM player.

« L’Olympique de Marseille a conclu un accord pour signer Luiz Felipe en transfert libre, c’est fait ! Le défenseur italien quitte le club saoudien en tant qu’agent libre et rejoint l’OM avec effet immédiat. Luiz se rendra à Marseille lundi », annonce ainsi le journaliste sur son compte Twitter.

A lire aussi : Ex OM : Le nouveau rôle (et grosses responsabilités) de Charles Kaboré !

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille agree deal to sign Luiz Felipe on free transfer, here we go!

Italian defender leaves the Saudi club as free agent and joins OM with immediate effect.

Luiz will travel to Marseille on Monday! pic.twitter.com/XruB1IKm57

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025