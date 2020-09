Mercato : Giroud explique pourquoi il a refusé l’OM et Lyon…

Olivier Giroud a été clair sur les rumeurs le renvoyant en Ligue 1. L’avant-centre de Chelsea ne souhaite pas retrouver le championnat de France. Il se sent bien en Premier League.

Longuement annoncé du côté de l’OM ou encore de Lyon, depuis quelques saisons, le buteur de l’Équipe de France ne franchit jamais le cap et se fait toujours attendre en Ligue 1. Et quand on voit la situation d’Olivier Giroud, outre-manche, cantonné à un rôle de doublure voire même de troisième avant-centre, on se demande pourquoi l’homme aux 40 buts en sélection ne rejoint pas le championnat de France. Même si l’ancien montpelliérain, a réussi à renverser la tendance à Chelsea, ces derniers mois, en s’imposant sur le front de l’attaque des Blues.

C’est le championnat le plus excitant pour mon profil — Giroud

« Bien sûr qu’il y a eu des sollicitations. Il y a eu Marseille, Lyon, et donc un peu Bordeaux. Mais je n’ai pas vraiment envie de revenir en Ligue 1. Je sens que j’ai encore de belles années devant moi en Premier League. C’est le championnat le plus excitant pour mon profil »

Olivier Giroud – Source : So Foot 10/09/20



STAT :

Giroud a disputé 18 matchs de Premier League, la saison dernière, pour huit buts. Il a été l’homme fort des Blues en fin d’exercice, avec une quatrième place obtenue par le club, synonyme de qualification en C1. Il devra encore lutter face à la concurrence en 2020-21, notamment avec l’arrivée de l’Allemand, Timo Werner.