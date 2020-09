Ex OM : Vincent Labrune (en duel avec un ex du PSG) nommé président de la LFP ce jeudi ?

Ce jeudi après-midi aura lieu l’élection du président de la Ligue de football professionnel (LFP). L’ancien dirigeant de l’OM, Vincent Labrune, pourrait créer la surprise en décrochant ce poste, détenu jusqu’à présent par Nathalie Boy de la Tour.

Et si Vincent Labrune faisait son come-back…? On vous rassure tout de suite, un retour dans l’organigramme du club n’est pas à l’ordre du jour. Mais plutôt aux commandes de la Ligue 1. Car cet après-midi aura lieu l’élection du nouveau président de la Ligue de football professionnel. Et l’ancien dirigeant de l’OM serait de la partie selon les derniers échos. Même si ce dernier ne s’est toujours pas déclaré candidat…

Un duel PSG-OM pour le poste de président de la LFP ?

Face à lui, Vincent Labrune aurait un adversaire redoutable : Michel Denisot (75 ans). Ancien journaliste, animateur et commentateur sportif sur les chaines TF1 et Canal + notamment, mais également ancien président délégué du PSG (1991-1998), Denisot ferait figure de favoris, selon les médias français. Il aura le soutien de Jean Michel Aulas, Nasser El-Khelaïfi ou encore, celui du président de la FFF, Noël Le Graët. À cette heure, ni Denisot, ni Labrune ne s’est déclaré officiellement candidat. Rendez-vous en fin d’après midi pour connaitre le dénouement.