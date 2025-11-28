Mercato, Greenwood affole l’Europe… une offre historique à venir pour l’OM ?

Auteur d’une ascension fulgurante depuis son arrivée à Marseille, Mason Greenwood attire désormais les convoitises des plus grands clubs européens. L’Atlético Madrid serait prêt à proposer une offre record pour s’attacher ses services.

Recruté pour 26 millions d’euros, Mason Greenwood s’est imposé en un temps record comme l’un des joueurs majeurs de l’Olympique de Marseille. Lors de sa première saison en Ligue 1, l’attaquant anglais a frappé très fort avec 21 buts inscrits en Ligue 1, terminant co-meilleur buteur du championnat aux côtés d’Ousmane Dembélé. Une performance qui a immédiatement placé l’ancien joueur de Manchester United parmi les grandes révélations de la saison.

Cette dynamique ne s’est pas arrêtée là. Lors de l’exercice actuel, Greenwood continue sur le même rythme avec déjà 10 buts et 3 passes décisives en seulement 13 journées. Des statistiques impressionnantes qui confirment son statut de joueur majeur du championnat et son importance capitale dans le projet marseillais.

L’Atlético prêt à faire sauter la banque ? 80M€ ?

Les performances du numéro 10 anglais ne passent évidemment pas inaperçues sur la scène européenne. Selon le média espagnol Fichajes, l’Atlético Madrid suit de très près l’évolution de Greenwood. Le club espagnol verrait en lui l’attaquant capable de faire franchir un cap supplémentaire à l’équipe dirigée par Diego Simeone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Toujours selon cette même source, l’Atlético serait disposé à formuler une offre de 80 millions d’euros pour convaincre l’OM de céder son ailier vedette. Une somme qui représenterait un record historique pour les ventes du club phocéen, loin devant les 40 millions d’euros récupérés à l’époque lors du transfert de Michy Batshuayi à Chelsea. Une telle opération illustrerait la valorisation exceptionnelle du joueur en seulement une saison et demie sous le maillot marseillais.

Cependant, un élément important entre en jeu dans ce dossier. L’OM ne possède que 60 % des droits de Greenwood. Les 40 % restants appartiennent à Manchester United, son club formateur. Ainsi, en cas de transfert, une part importante du montant serait reversée au club anglais, ce qui pourrait peser dans les négociations et dans la décision finale de la direction olympienne.

Entre performance sportive et potentiel financier historique, l’avenir de Greenwood s’annonce comme l’un des grands dossiers du prochain mercato marseillais.