Mercato hivernal 2026 : Toutes les dates à connaitre !

Le mercato hivernal 2026 débute ce 1er janvier dans plusieurs grands championnats européens. Une période stratégique pour les clubs, appelée à permettre des ajustements ciblés en cours de saison, dans un contexte économique toujours encadré. Les dates d’ouverture et de clôture varient légèrement selon les pays, mais la majorité des ligues refermeront leur marché début février.

Une ouverture immédiate en France et dans plusieurs grands championnats

En France, comme en Angleterre et en Allemagne, les clubs peuvent enregistrer des mouvements dès ce 1er janvier, avec une clôture commune fixée au 2 février à 20 heures. Une fenêtre d’un peu plus d’un mois pour renforcer un effectif, pallier des blessures ou anticiper la seconde partie de saison.

L’Espagne et l’Italie ouvriront leur marché avec un léger décalage, à partir du 2 janvier. La Liga fermera ses portes le 2 février à 23h59, tandis que la Serie A clôturera son mercato le 2 février à 20 heures.

Des calendriers spécifiques selon les ligues

D’autres championnats européens et internationaux affichent des dates légèrement différentes. Le Portugal lancera son mercato le 2 janvier, avec une fermeture prévue le 3 février. La Belgique, de son côté, attendra le 6 janvier pour ouvrir sa fenêtre, jusqu’au 2 février.

En Turquie, le marché sera ouvert du 2 janvier au 2 février, tandis que l’Arabie saoudite débutera son mercato le 5 janvier, pour une fermeture également fixée au 2 février.

Récapitulatif des dates du mercato hivernal 2026

France : du 1er janvier au 2 février (20h)

Angleterre : du 1er janvier au 2 février (20h)

Allemagne : du 1er janvier au 2 février (20h)

Espagne : du 2 janvier au 2 février (23h59)

Italie : du 2 janvier au 2 février (20h)

Portugal : du 2 janvier au 3 février

Belgique : du 6 janvier au 2 février

Turquie : du 2 janvier au 2 février

Arabie saoudite : du 5 janvier au 2 février

Alors que cette fenêtre hivernale s’ouvre officiellement, les clubs européens s’apprêtent à entrer dans plusieurs semaines de négociations, entre opportunités de marché, ajustements tactiques et paris pour la fin de saison.