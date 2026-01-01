Pablo Longoria décrit la vision de Frank McCourt à la tête de l’OM

Depuis le rachat de l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt s’est inscrit dans une logique de continuité à la tête du club phocéen. Dans un contexte souvent instable pour de nombreuses équipes européennes, l’OM a retrouvé une forme de stabilité institutionnelle et financière, portée par un actionnaire qui continue d’investir régulièrement et d’afficher son attachement au projet marseillais.

Propriétaire du club depuis près de dix ans, Frank McCourt a accompagné l’OM à travers plusieurs cycles sportifs, avec une volonté affichée de structurer le club sur le long terme. Malgré la pression inhérente à l’environnement marseillais et les exigences sportives élevées, l’homme d’affaires américain n’a jamais remis en cause sa présence ni son soutien au projet olympien.

A lire aussi : Mercato hivernal 2026 : Le plan de l’OM !

L’amour du sport comme moteur principal

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, le président de l’OM Pablo Longoria est revenu sur les motivations profondes de Frank McCourt. Selon lui, l’engagement du propriétaire ne se limite pas à une logique financière.

« Pourquoi McCourt investit-il son argent ici ? Par amour du sport, car il croit que le sport pratiqué dans un tel climat de passion est une valeur qui renforce le sentiment d’appartenance à une communauté », a expliqué le dirigeant marseillais.

Pablo Longoria a également souligné le positionnement particulier de Frank McCourt dans un football de plus en plus dominé par des fonds d’investissement.

« De nos jours, il est très rare de voir des propriétaires individuels dans le football. Une chose m’a fasciné : il ne se présente jamais comme propriétaire, mais comme intendant, protecteur de l’identité du club », a-t-il précisé.

À travers ces déclarations, Pablo Longoria met en lumière une conception de la gouvernance tournée vers la préservation de l’identité et des valeurs de l’Olympique de Marseille. Frank McCourt apparaît ainsi comme un garant de l’histoire et de la singularité du club, davantage que comme un simple investisseur, avec une approche pensée pour s’inscrire durablement dans le paysage du football européen.

A lire aussi : Mercato OM : «J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas aller à Marseille. »