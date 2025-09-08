Mercato : Il ne voulait pas quitter son club, mais il ne regrette pas d’avoir signé à l’OM !

Prometteur avec Lorient, Bamo Meïté avait attiré l’attention de l’OM en 2023. Transféré sur la Canebière après une saison réussie en Ligue 1, le défenseur ivoirien n’a cependant jamais réussi à s’imposer sous le maillot marseillais. Deux ans après, l’histoire semble boucler une boucle puisque le joueur de 22 ans est revenu cet été en Bretagne, prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille.

De retour dans un environnement qu’il connaît bien, Bamo Meïté a livré ses vérités sur son choix de carrière. Interrogé par Ouest France, le défenseur central a expliqué qu’il n’avait pas prévu de quitter les Merlus en 2023 : « Je ne voulais pas forcément quitter le club au départ parce que je fais ma saison où je me révèle au niveau Ligue 1 ».

L’ancien marseillais a ensuite précisé qu’il aurait aimé poursuivre son développement à Lorient : « Derrière, je voulais faire ma saison de confirmation. Il y a eu l’opportunité qui s’est présentée et je suis parti ».

Malgré son passage compliqué à l’OM, où il n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la rotation défensive, Meïté ne nourrit pas de rancœur. « Je ne regrette pas mon choix », a-t-il affirmé, assumant pleinement son aventure marseillaise.

Aujourd’hui, son prêt représente une nouvelle chance de relancer sa carrière. Si l’option d’achat venait à être levée, il pourrait définitivement tourner la page Marseille et s’inscrire dans la durée avec Lorient, où il bénéficie déjà de la confiance de son entraîneur.

Pour l’Olympique de Marseille, ce départ temporaire permet de dégraisser l’effectif et de donner du temps de jeu à un jeune joueur qui n’a pas su répondre aux attentes. Pour Meïté, l’objectif est clair : retrouver le niveau qui avait séduit l’OM et relancer une progression stoppée sur la Canebière.