Mercato : « Il voulait venir à l’OM et être entrainé par Villas-Boas, ça fout vraiment les boules… »

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, nos journalistes sont revenus sur le l’échec du transfert de Joakim Mæhle lors du dernier mercato estival. L’Olympique de Marseille est certainement passé à côté d’un latéral droit de grande qualité et qui était très motivé à l’idée de jouer à l’OM, explique ainsi Nicolas Filhol.

Il était tout proche de signer à l’OM en octobre dernier, Joakim Mæhle va peut être s’engager avec l’Atalanta dans les prochains jours. Au vu des performances d’irakiens Sakai lors de cette première partie de saison, notre journaliste regrette que Marseille n’ait pas pu finalisé l’arrivée de l’international danois.



« Maehle, ca me fout les boules quelque part car ce profil là faisait envie. On l’a suivi depuis, il n’a que 23 ans, c’était le profil parfait. Il est en train de s’imposer en équipe nationale du Danemark, il voulait venir à l’OM et être entraîné par Villas Boas. Genk t’a « carotté » en refusant une offre de 11 millions plus des bonus, et là ils vont peut-être le vendre 8 – 10 Millions d’euros à l’Atalanta… Genk t’a flingué un truc, c’est on sait pas pourquoi, et si ça se trouve aujourd’hui tu aurais un super latéral droit titulaire qui sait centrer et même marquer des buts, il fait plein de choses. » Nicolas Filhol- Source Footballclubdemarseille.fr