Mercato : « L’OM ? Il y a eu des contacts, mais… »

En juin dernier, le média local Stuttgarter Nachrichten affirmait que l’OM s’intéresserait au jeune milieu de terrain du VfB Stuttgart, Orel Mangala (22 ans). Le joueur a confirmé les contacts…

Le milieu défensif de Stuttgart Orel Mangala (22 ans), était bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato estival. C’est en tout cas ce qu’il a confirmé au cour d’un entretien accordé au média MadeIn Foot en précisant que Lyon était également sur le coup.

L’OM, LYON, CE SONT DES CLUBS DE PRESTIGE

« C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de bruits au début, mais Stuttgart a directement dit qu’il ne voulait pas me lâcher (…) Ça a été très vite clair. Dans sa tête, on se dit toujours qu’on rate peut-être des belles occasions. Mais pour moi, quand ça ne se fait pas, ça veut dire que ce n’était pas le bon moment.(…) L’OL et l’OM ? Il y a eu des contacts, mais voilà… ce sont des clubs de prestige, qui jouent la Ligue des Champions. On ne peut pas parler mal de ce genre de clubs. » Orel Mangala – MadeInFoot (24/12/2020)