Mercato : Joakim Maehle marque un superbe but et pense encore à l’OM…

Joakim Maehle aurait du s’engager avec l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato, mais le transfert du latéral droit de Genk a finalement capoté juste avant la clôture du marché estival. L’international danois s’est distingué ce week-end en inscrivant un superbe but avec le club belge. Un but a voir en images ci-dessous.

En conférence de presse après la belle victoire de Genk face à Charleroi, le jeune international danois est revenu également sur l’échec de son transfert à l’OM :

« Dans le football, on a le droit d’être déçu. Mais il faut surtout aller vers l’avant. Il faut toujours avoir la bonne mentalité et surtout continuer de travailler. Mon but? C’est vrai qu’il est beau, c’est à la suite d’une belle action avec Ito et il y a une belle finition. » Joakim Maehle – Source : WalFoot (18/10/2020)