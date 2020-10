Mercato OM : Longoria prêt à offrir un gros salaire pour convaincre Thauvin ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Alors que plusieurs clubs commence à s’intéresser à sa situation, l’OM pourrait lui offrir un gros salaire afin de le convaincre…

Selon le média Todo Fichajes, le FC Séville et le Milan AC seraient les deux clubs les plus chauds sur ce dossier. Cependant le média précise que « Marseille présentera une offre de renouvellement dans les prochains jours. » Alors que le club n’est pas au mieux financièrement, la direction pourrait faire un effort en faisant de Thauvin « un des joueur les mieux payés de l’équipe » afin de le convaincre d’accepter cette offre. Avec 5M€ / an, Thauvin est déjà le second salaire du club depuis la prolongation les la baisse des émoluments de Payet et Mandanda.

L’ailier olympien et le directeur sportif ont évoqué cette prolongation lors de ces dernières semaines…

LONGORIA A REPRIS EN MAIN MON DOSSIER — Thauvin

« (Où en est la prolongation ?) Pour l’instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Très honnêtement, oui, ça m’étonne qu’on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m’étonne, c’est parce que je l’ai déjà dit à mon président. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. (Un départ libre envisagé ?) Bien évidemment. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club. »

Florian Thauvin – Source : L’Équipe

On a parlé avec Thauvin et c’est normal — LONGORIA

« Les gros transferts ne sont pas terminés à Marseille. Je remercie Maehle pour son interview, il a parlé avec clarté. Je respecte mais je suis un peu déçu par la situation. On a parlé avec Thauvin et c’est normal. Dans les prochains jours on va voir si on peut trouver un accord pour continuer notre relation avec le club et ce joueur important. »

Pablo Longoria – source : RMC (15/10/2020)