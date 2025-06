Mercato : José Mourinho veut s’offrir un milieu de l’OM !

José Mourinho, fraîchement nommé à la tête de Fenerbahçe, vise un coup d’éclat sur le mercato en ciblant un autre talent marocain : Azzedine Ounahi. Selon les dernières informations du média les Lions de l’Atlas, le technicien portugais voit en l’international marocain une pièce maîtresse pouvant dynamiser l’entrejeu des Jaune et Bleu, malgré la concurrence de Brighton.

Séduit par les qualités techniques, la créativité et la vision de jeu du natif de Casablanca, José Mourinho suit de près l’évolution d’Ounahi. Prêté cette saison par l’OM au club grec, le milieu de terrain de 25 ans a réussi un retour remarqué sur le devant de la scène, avec 5 buts et 7 passes décisives en 37 matchs. Ces performances lui ont permis de regagner en confiance et en régularité, renforçant son attractivité sur le marché européen.

Le Fener vise Ounahi ?

D’après le média turc Sporx, Fenerbahçe aurait déjà franchi une étape décisive en soumettant une offre concrète à l’OM, dans l’espoir d’obtenir rapidement le transfert d’Ounahi. Sous contrat avec Marseille jusqu’en Juin 2027, l’international marocain ne sera pas retenu par le club phocéen si une proposition jugée satisfaisante est formulée.

La concurrence reste toutefois vive, avec Brighton qui garde un œil attentif sur l’évolution des négociations. Le club anglais, séduit par les performances d’Ounahi, a lui-même entamé des pourparlers. Cependant, l’attrait d’un projet ambitieux sous la direction de José Mourinho pourrait faire pencher la balance en faveur de Fenerbahçe. Pour l’OM, une vente bien négociée permettrait de dégager des fonds tout en tournant la page avec un joueur devenu plus marginal.

À l’heure actuelle, les tractations s’accélèrent, et l’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait se décider dans les prochains jours.