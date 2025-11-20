Mercato : La mise au point de Griezmann !

Alors que certaines rumeurs évoquent régulièrement un possible intérêt de l’OM pour Antoine Griezmann, l’attaquant français a profité d’un entretien accordé au média espagnol AS pour réaffirmer sa volonté de poursuivre son aventure avec l’Atlético de Madrid. À 34 ans, le champion du monde 2018 n’envisage ni un retour en France ni un départ immédiat en MLS. Ses ambitions restent tournées vers Madrid, où il estime avoir encore « beaucoup à offrir ».

Griezmann veut continuer à écrire son histoire avec l’Atlético

Avec plus de 200 buts inscrits en 461 rencontres, Antoine Griezmann s’impose comme l’une des légendes modernes de l’Atlético de Madrid. Retiré de l’équipe de France depuis septembre 2024, il n’en demeure pas moins animé par une détermination intacte. Dans son entretien, l’ancien Barcelonais a insisté sur son envie de rester performant : « Au final, tu veux toujours jouer », confie-t-il. Avant d’ajouter : « Mais je comprends que je dois être professionnel, que je dois montrer l’exemple à tous mes coéquipiers et prouver ensuite au coach que je suis toujours prêt à jouer, que j’ai tout ce qu’il faut pour jouer et me faire une place dans le onze de départ. »

A lire : Mercato OM : un départ définitif (pratiquement) déjà acté ?

Une approche qui témoigne de sa motivation à continuer à enchaîner les matches au plus haut niveau. Champion du monde, vainqueur de la Ligue Europa et auteur de multiples exploits en club, Griezmann demeure avide de titres. Son objectif est clair : peser encore davantage dans l’histoire du club colchonero.

La MLS peut attendre…

Prolongé jusqu’en 2027, Griezmann a repoussé les rumeurs d’un départ vers la MLS, même si le championnat nord-américain reste un rêve à long terme. « Parce que j’en veux plus. Il me reste encore beaucoup de temps à jouer, beaucoup d’énergie et de lucidité pour jouer et devenir quelqu’un d’important dans le club », a-t-il déclaré, affirmant son désir de continuer à briller sous les couleurs rojiblancas.

“Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mais je veux encore rester ici” 🏡 Antoine Griezmann a réaffirmé sa volonté de rester au très haut niveau avec l’Atéltico de Madrid, lui qui à 34 ans a re-signé jusqu’en 2027 💫 pic.twitter.com/Be3qC0rCix — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 20, 2025



Concernant son futur lointain, il précise : « Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j’ai encore un contrat, je veux continuer à le renouveler ici et rester important. »

Pour les supporters de l’OM, souvent à l’affût d’un grand nom, ce nouvel entretien ferme un peu plus la porte à une éventuelle arrivée sur la Canebière. Si la passion marseillaise séduit de nombreux joueurs, Griezmann n’envisage pas, pour l’instant, un retour en Ligue 1. Cette saison encore, avec 5 buts en 16 rencontres, il reste une pièce centrale du projet madrilène, loin de tout départ immédiat.